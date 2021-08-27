Школы, где невакцинированы большинство работников, не смогут принимать детей, – Кузин

Школам, где невакцинированные большинство учителей, не позволят работать в желтых и оранжевых зонах. Некоторые учителя возмущаются, что так их вынуждают к вакцинации, однако в Минздраве уверяют, что прививка против COVID-19 – добровольная.

Главный санитарный врач Игорь Кузин успокоил учителей. По его словам, вакцинация не является обязательной. Но большинство стран ЕС фиксировали большое количество новых случаев именно в учебных заведениях и среди персонала. Поэтому такая норма есть в постановлении правительства.

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Речь идет о постановлении Кабмина, согласно которому при усиленном карантине (в желтой или оранжевой зоне) смогут работать только те школы, где прошли полный курс вакцинации более 80% персонала. В противном случае школы будут переходить на дистанционку.

Кузин отметил, что норма о 80% привитого коллектива касается и учителей в школах и воспитателей в детсадах, и преподавателей в университетах.

Школы, где непривитые большинство работников, не смогут принимать детей. Поэтому учителя должны сами решить, хотят ли они нормально работать, или им придется преподавать дистанционно и при этом чувствовать определенное давление родителей относительно этого,

– сказал санврач.

Игорь Кузин считает, что в 2021 году коронавирус точно не закончится. По его словам, пандемия COVID-19 продлится от 2 до 5 лет. Вскоре Украина столкнется с третьей вспышкой, ориентировочно это произойдет не раньше ноября.

К слову, эксперт Оксана Макаренко думает, что отказ педагога от вакцинации может повлечь конфликтные ситуации между учителями и родителями. Ведь последние хотят идти на работу, а не сидеть возле ребенка на онлайн-учебе.

В то же время образовательный омбудсмен Сергей Горбачев говорит, что вакцинация педагогов остается добровольной. Поэтому директор не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не получил прививки.