Школы должны вернуться к очному обучению, большинство учителей вакцинированы, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль призывает местные власти вернуть школьников к очному формату обучения. По его словам, большинство учителей уже вакцинированы от коронавируса, поэтому дети могут вернуться за парты.

Денис Шмыгаль во время заседания правительства отметил важность очного обучения. Кроме того, по его словам, невакцинированных педагогов отстранили, поэтому в школах уже должно быть 100% привитых работников.

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Премьер-министр в очередной раз обратился к местным властям и призвал вернуть учеников за парты.

Украинские школы должны вернуться к очному формату обучения. Абсолютное большинство украинских учителей вакцинированы и мы благодарны им за такую ответственную позицию,

– отметил Шмыгаль.

Отметим, что по состоянию на 15 ноября хотя бы одной дозой вакцинировано около более 95% педагогов. В то же время полный цикл прививки от COVID-19 получили более 528 тысяч работников школ, а это более 81% их общего количества.

Премьер-министр добавил, что практически во всех областях фиксируется снижение новых случаев и госпитализаций. По его мнению, еще рано говорить о выходе из красной зоны всех областей, но ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

В каких городах возобновили очное обучение для учеников:

Черновцы – школы с понедельника, 15 ноября, вернули всех учеников на очное обучение.

Ровно – для учеников всех классов с 15 ноября возобновили очное обучение.

Львов – начальные классы в городе сели за парты еще 15 ноября. А ученики 5 – 11 классов и студенты университетов могут вернуться к очному обучению при условии 100% вакцинации работников с 22 ноября.

Киев – столичные ученики 1 – 11 классов сядут за парты уже со следующего понедельника, 22 ноября.

Ивано-Франковск – в городе с 22 ноября планируют вернуть за парты учеников 5 – 11 классов в гимназиях и лицеях при условии 100% привитых работников.

Коронавирус в Украине! За минувшие сутки, 16 ноября, обнаружили 18668 новых больных украинцев COVID-19. Известно, что среди них 1312 детей. К сожалению, коронавирус унес жизни еще 769 человек.

Всего за все время пандемии в Украине коронавирус диагностировали у более 3,2 миллиона человек. 2 684 584 человека уже преодолели заболевание. Но умерли, к сожалению, 78 754 инфицированных.

К слову, МОН официально обратилось в местные органы власти с письмом о возобновлении очного обучения для учащихся. Сергей Шкарлет отметил, что в Украине уже достаточно вакцинированных учителей. Детали – читайте в статье.