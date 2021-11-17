Денис Шмыгаль во время заседания правительства отметил важность очного обучения. Кроме того, по его словам, невакцинированных педагогов отстранили, поэтому в школах уже должно быть 100% привитых работников.
К теме Киев возобновляет очное обучение для учеников 1 - 11 классов
Премьер-министр в очередной раз обратился к местным властям и призвал вернуть учеников за парты.
Украинские школы должны вернуться к очному формату обучения. Абсолютное большинство украинских учителей вакцинированы и мы благодарны им за такую ответственную позицию,
– отметил Шмыгаль.
Отметим, что по состоянию на 15 ноября хотя бы одной дозой вакцинировано около более 95% педагогов. В то же время полный цикл прививки от COVID-19 получили более 528 тысяч работников школ, а это более 81% их общего количества.
Премьер-министр добавил, что практически во всех областях фиксируется снижение новых случаев и госпитализаций. По его мнению, еще рано говорить о выходе из красной зоны всех областей, но ситуация с коронавирусом стабилизировалась.
В каких городах возобновили очное обучение для учеников:
- Черновцы – школы с понедельника, 15 ноября, вернули всех учеников на очное обучение.
- Ровно – для учеников всех классов с 15 ноября возобновили очное обучение.
- Львов – начальные классы в городе сели за парты еще 15 ноября. А ученики 5 – 11 классов и студенты университетов могут вернуться к очному обучению при условии 100% вакцинации работников с 22 ноября.
- Киев – столичные ученики 1 – 11 классов сядут за парты уже со следующего понедельника, 22 ноября.
- Ивано-Франковск – в городе с 22 ноября планируют вернуть за парты учеников 5 – 11 классов в гимназиях и лицеях при условии 100% привитых работников.
К слову, МОН официально обратилось в местные органы власти с письмом о возобновлении очного обучения для учащихся. Сергей Шкарлет отметил, что в Украине уже достаточно вакцинированных учителей. Детали – читайте в статье.