Денис Шмыгаль во время заседания правительства отметил важность очного обучения. Кроме того, по его словам, невакцинированных педагогов отстранили, поэтому в школах уже должно быть 100% привитых работников.

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Премьер-министр в очередной раз обратился к местным властям и призвал вернуть учеников за парты.

Украинские школы должны вернуться к очному формату обучения. Абсолютное большинство украинских учителей вакцинированы и мы благодарны им за такую ответственную позицию,

– отметил Шмыгаль.

Отметим, что по состоянию на 15 ноября хотя бы одной дозой вакцинировано около более 95% педагогов. В то же время полный цикл прививки от COVID-19 получили более 528 тысяч работников школ, а это более 81% их общего количества.

Премьер-министр добавил, что практически во всех областях фиксируется снижение новых случаев и госпитализаций. По его мнению, еще рано говорить о выходе из красной зоны всех областей, но ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

В каких городах возобновили очное обучение для учеников:

Черновцы – школы с понедельника, 15 ноября, вернули всех учеников на очное обучение.

Ровно – для учеников всех классов с 15 ноября возобновили очное обучение.

Львов – начальные классы в городе сели за парты еще 15 ноября. А ученики 5 – 11 классов и студенты университетов могут вернуться к очному обучению при условии 100% вакцинации работников с 22 ноября.

Киев – столичные ученики 1 – 11 классов сядут за парты уже со следующего понедельника, 22 ноября.

Ивано-Франковск – в городе с 22 ноября планируют вернуть за парты учеников 5 – 11 классов в гимназиях и лицеях при условии 100% привитых работников.

Коронавирус в Украине! За минувшие сутки, 16 ноября, обнаружили 18668 новых больных украинцев COVID-19. Известно, что среди них 1312 детей. К сожалению, коронавирус унес жизни еще 769 человек. Всего за все время пандемии в Украине коронавирус диагностировали у более 3,2 миллиона человек. 2 684 584 человека уже преодолели заболевание. Но умерли, к сожалению, 78 754 инфицированных.

К слову, МОН официально обратилось в местные органы власти с письмом о возобновлении очного обучения для учащихся. Сергей Шкарлет отметил, что в Украине уже достаточно вакцинированных учителей. Детали – читайте в статье.