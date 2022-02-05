"Школы должны учитывать отзывы родителей": что нужно знать о новом питании учащихся
Источник:"Зеркало недели"
В Украине заработала реформа школьной системы питания. Но новое меню и рецепты от Евгения Клопотенко воспринимают по-разному. Что должны знать родители о школьном питании читайте в статье.
В сети критикуют новые блюда, появившиеся в школьных столовых. Ведь ожидания родителей не совпали с реальностью.
Какао на воде и без сахара, не такой омлет: что школьники говорят о новом меню
В одной дискуссии раздался такой аргумент, что директор одной из школ, где ввели новое меню, жалуется, что дети не едят запеканки и овощи, потому что хотят, как дома, пельмени и сосиски.
Если запеканка или овощи выглядят как кусок дерьма на тарелке времен СССР с зазубринами по краям, то вряд ли проблема в том, что в семье лепят домашние пельмени и едят их все вместе,
– заявила руководительница.
Потому ниже читайте несколько важных моментов, которые нужно знать родителям.
Что родители должны знать о школьном питании
Прежде всего, родители должны понимать, что качество питания в школах полностью зависит от возможности общества.
Эксперт говорит, что в пункте постановления КМУ о порядке организации питания в учебных заведениях отмечают, что стоимость безвозмездного горячего питания в школах устанавливается учредителем (учредителями) таких заведений ежегодно в соответствии с нормами питания.
То есть в Украине не существует единой стоимости горячего завтрака, и одна община будет кормить детей на 32 гривны, а другая – на 15. Одна община полностью оплачивает питание 1 – 4 классов, а другая – за счет родителей полностью или частично.
И получается, что из-за отсутствия единого подхода в этом вопросе кому-то дают вареную свеклу, а кому-то – ту же свеклу, но с орегано, семенами и оливковым маслом.
За цену, определяемую обществом, начинается конкуренция. И выигрывает та организация, которая предложит низшую цену. Именно стоимость здесь будет являться решающим критерием. Учтите также, что школьный учебный год не совпадает с финансовым, поэтому любые жалобы и конфликты из-за тендеров рассматриваются долго.
Обратите внимание Что не так с новым меню в школах и почему жалуются родители
Итак, школам предложили четырехнедельное сезонное меню и ассортимент буфета (при наличии) или разрешили составлять собственно, но его сначала нужно согласовать с Госпродпотребслужбой.
А вот замена блюд и продуктов питания в меню допускается при возникновении объективных причин (проблема с поставкой или качеством или безопасностью отдельного пищевого продукта).
Но реальность такова, что если столовая отказывается от продуктов по принципу "приготовим из того, что есть". А что есть в закромах фирмы, которая организует питание, это большой вопрос,
– говорит сопредседатель ОО "Родители SOS" Алена Парфенова.
Если школьное меню родителям все же не нравится, к кому обращаться? Обычно в плохом меню винят только фирму – поставщика услуг по питанию. Но на самом деле меню утверждает не только она, но и директор школы и ее основатель, то есть местные власти. Поэтому обращаться с жалобами и предложениями нужно ко всем трем.
Кроме того, школам разрешено не готовить еду самостоятельно, то есть не иметь пищеблок, а пользоваться услугами кейтеринга. Но в таком случае меню заключается в поставщике услуг по питанию и утверждается руководителем оператора рынка пищевых продуктов, осуществляющим поставки готовых блюд.
Но здесь есть проблема, которую не решает реформа школьного питания: ведение учета и отчетности по завтракам до сих пор возложено на учителя. Кроме своих прямых обязанностей – обучение детей, педагоги ведут таблички по питанию и собирают наличные деньги.
Какие условия должна обеспечить школа
Также, что важно знать родителям – это условия, которые должна обеспечить школа для питания наших детей.
Эксперт советует акцентировать внимание на следующих моментах:
- Согласно постановлению, школа должна обеспечить доступ родителей к информации о меню столовой и ассортименте буфета).
- Доступ к питьевой воде должен быть постоянно, и не только при еде, но и в любое другое время.
- Время, отведенное на питание детей, определено в постановлении – не менее 20 или 30 минут (для учащихся начальных классов).
- Постановление определяет, что учредитель и руководитель учреждения должны учитывать отзывы и предложения родителей, детей и персонала на удовлетворение качеством питания с целью ограничить объем пищевых отходов.
Важно Наша задача – вернуть детей обратно в столовые, – Клопотенко о новом школьном меню
С 1 января школы перешли на обновленное меню, которое разработал известный шеф-повар Евгений Клопотенко. Инициатором проекта является первая леди Елена Зеленская.
Особенности школьного меню:
- 75% продуктов в столовых должно быть растительного происхождения (овощи, салаты, фрукты и ягоды).
- Картошку как отдельное блюдо можно готовить детям не более двух раз в неделю.
- Салаты нужно заправлять перед выдачей детям (оливковым маслом или соусом).
- Мясные блюда следует как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами.
- Нужно отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян.
- Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления блюд.
- Питьевая вода должна быть доступна во время еды.
В то же время в МОН заявили, что школы не ограничиваются одним конкретным меню и могут не привязываться к рецептам Клопотенко. В частности, школьные кухни могут самостоятельно разрабатывать рецепты и технологические карты.
Блюда от Евгения Клопотенко / Инфографика 24 канала