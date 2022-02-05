"Школы должны учитывать отзывы родителей": что нужно знать о новом питании учащихся

В Украине заработала реформа школьной системы питания. Но новое меню и рецепты от Евгения Клопотенко воспринимают по-разному. Что должны знать родители о школьном питании читайте в статье.

В сети критикуют новые блюда, появившиеся в школьных столовых. Ведь ожидания родителей не совпали с реальностью.

Какао на воде и без сахара, не такой омлет: что школьники говорят о новом меню

В одной дискуссии раздался такой аргумент, что директор одной из школ, где ввели новое меню, жалуется, что дети не едят запеканки и овощи, потому что хотят, как дома, пельмени и сосиски.

Если запеканка или овощи выглядят как кусок дерьма на тарелке времен СССР с зазубринами по краям, то вряд ли проблема в том, что в семье лепят домашние пельмени и едят их все вместе,

– заявила руководительница.

Потому ниже читайте несколько важных моментов, которые нужно знать родителям.

Что родители должны знать о школьном питании

Прежде всего, родители должны понимать, что качество питания в школах полностью зависит от возможности общества.

Эксперт говорит, что в пункте постановления КМУ о порядке организации питания в учебных заведениях отмечают, что стоимость безвозмездного горячего питания в школах устанавливается учредителем (учредителями) таких заведений ежегодно в соответствии с нормами питания.

То есть в Украине не существует единой стоимости горячего завтрака, и одна община будет кормить детей на 32 гривны, а другая – на 15. Одна община полностью оплачивает питание 1 – 4 классов, а другая – за счет родителей полностью или частично.

И получается, что из-за отсутствия единого подхода в этом вопросе кому-то дают вареную свеклу, а кому-то – ту же свеклу, но с орегано, семенами и оливковым маслом.

За цену, определяемую обществом, начинается конкуренция. И выигрывает та организация, которая предложит низшую цену. Именно стоимость здесь будет являться решающим критерием. Учтите также, что школьный учебный год не совпадает с финансовым, поэтому любые жалобы и конфликты из-за тендеров рассматриваются долго.

Обратите внимание Что не так с новым меню в школах и почему жалуются родители

Итак, школам предложили четырехнедельное сезонное меню и ассортимент буфета (при наличии) или разрешили составлять собственно, но его сначала нужно согласовать с Госпродпотребслужбой.

А вот замена блюд и продуктов питания в меню допускается при возникновении объективных причин (проблема с поставкой или качеством или безопасностью отдельного пищевого продукта).

Но реальность такова, что если столовая отказывается от продуктов по принципу "приготовим из того, что есть". А что есть в закромах фирмы, которая организует питание, это большой вопрос,

– говорит сопредседатель ОО "Родители SOS" Алена Парфенова.

Если школьное меню родителям все же не нравится, к кому обращаться? Обычно в плохом меню винят только фирму – поставщика услуг по питанию. Но на самом деле меню утверждает не только она, но и директор школы и ее основатель, то есть местные власти. Поэтому обращаться с жалобами и предложениями нужно ко всем трем.

Кроме того, школам разрешено не готовить еду самостоятельно, то есть не иметь пищеблок, а пользоваться услугами кейтеринга. Но в таком случае меню заключается в поставщике услуг по питанию и утверждается руководителем оператора рынка пищевых продуктов, осуществляющим поставки готовых блюд.

Но здесь есть проблема, которую не решает реформа школьного питания: ведение учета и отчетности по завтракам до сих пор возложено на учителя. Кроме своих прямых обязанностей – обучение детей, педагоги ведут таблички по питанию и собирают наличные деньги.

Какие условия должна обеспечить школа

Также, что важно знать родителям – это условия, которые должна обеспечить школа для питания наших детей.

Эксперт советует акцентировать внимание на следующих моментах:

Согласно постановлению, школа должна обеспечить доступ родителей к информации о меню столовой и ассортименте буфета).

Доступ к питьевой воде должен быть постоянно, и не только при еде, но и в любое другое время.

Время, отведенное на питание детей, определено в постановлении – не менее 20 или 30 минут (для учащихся начальных классов).

Постановление определяет, что учредитель и руководитель учреждения должны учитывать отзывы и предложения родителей, детей и персонала на удовлетворение качеством питания с целью ограничить объем пищевых отходов.

Важно Наша задача – вернуть детей обратно в столовые, – Клопотенко о новом школьном меню

С 1 января школы перешли на обновленное меню, которое разработал известный шеф-повар Евгений Клопотенко. Инициатором проекта является первая леди Елена Зеленская.

Особенности школьного меню:

75% продуктов в столовых должно быть растительного происхождения (овощи, салаты, фрукты и ягоды).

Картошку как отдельное блюдо можно готовить детям не более двух раз в неделю.

Салаты нужно заправлять перед выдачей детям (оливковым маслом или соусом).

Мясные блюда следует как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами.

Нужно отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян.

Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления блюд.

Питьевая вода должна быть доступна во время еды.

В то же время в МОН заявили, что школы не ограничиваются одним конкретным меню и могут не привязываться к рецептам Клопотенко. В частности, школьные кухни могут самостоятельно разрабатывать рецепты и технологические карты.

Блюда от Евгения Клопотенко / Инфографика 24 канала