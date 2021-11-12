Аналогичную рекомендацию дает и ВОЗ. Об этом заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль во время эфира ток-шоу "Право на власть".

Важно В Киевской области почти 800 учителей отстранили из-за отсутствия прививки

По его словам, правительство настаивает на том, что образование во всех учебных заведениях должно быть очным.

С понедельника невакцинированные учителя и преподаватели отстранены, поэтому это позволяет считать, что 100% коллективов имеют вакцинацию,

– сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что правительство уже обратилось к главам местного самоуправления с просьбой приложить усилия, чтобы все учебные заведения перешли в очный режим работы.

Глава Кабмина подчеркнул, что даже Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы школы работали очно.

Отметим, с 8 ноября в Украине начали отстранять от работы невакцинированных от коронавируса сотрудников учебных заведений. По состоянию на 11 ноября в Украине отстранили от работы около 10 тысяч работников.

Сколько невакцинированных учителей отстранили по областям:

Ровно – более тысячи непривитых работников образования (338 из садиков, 914 – из школ, 250 – из вузов).

Одесса – 850 работников учебных заведений.

Львов – более трехсот невакцинированных работников школ.

Черновцы – 378 непривитых педагогов.

Ужгород – более 50 невакцинированных учителей.

Харьков – 105 непривитых учителей и 32 работника детских садов.

Днепр – 99 работников школ города.

Чернигов – 218 невакцинированных педагогов.

Винница – 130 невакцинированных педагогов (среди них 52 – работники детсадов, а 78 – учителя).

Волынь – 995 невакцинированных работников (в том числе – 348 воспитателей и 647 работников школ).

Кропивницкий – более полусотни педагогов (в частности, 36 учителей и 17 воспитателей).

Черкассы – более полутысячи работников образования (из них 60 воспитателей, 171 учитель, 17 педагогов внешкольного образования).

Сумы – 20 работников школ и 10 работников садов.

Николаев – 525 человек (из них – 502 работника школ, 20 работников из интернатов).

Запорожье – 584 невакцинированных педагога.

Отметим! Данные об отстранении работников были обнародованы по состоянию на 8 ноября. За три дня они могли измениться – учителя за это время имели возможность сделать одну дозу вакцинации против COVID-19.

Когда отстраненные учителя смогут вернуться на работу? Как только педагоги решат ситуацию с иммунизацией (вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что они переболели), то они смогут вернуться к работе.

Кстати, согласно постановлению Кабмина, начальная школа и детсады могут работать в красной зоне, несмотря на количество вакцинированных сотрудников учебного заведения. Однако в Киеве для учеников 1 – 11 классов продолжили дистанционное обучение.

В то же время во Львове решили несколько ослабить карантинные ограничения. С 15 ноября ученикам младших классов разрешили вернуться в школы на очное обучение. Подробности – читайте в статье.