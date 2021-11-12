Аналогичную рекомендацию дает и ВОЗ. Об этом заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль во время эфира ток-шоу "Право на власть".
Важно В Киевской области почти 800 учителей отстранили из-за отсутствия прививки
По его словам, правительство настаивает на том, что образование во всех учебных заведениях должно быть очным.
С понедельника невакцинированные учителя и преподаватели отстранены, поэтому это позволяет считать, что 100% коллективов имеют вакцинацию,
– сказал премьер.
Шмыгаль добавил, что правительство уже обратилось к главам местного самоуправления с просьбой приложить усилия, чтобы все учебные заведения перешли в очный режим работы.
Глава Кабмина подчеркнул, что даже Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы школы работали очно.
Отметим, с 8 ноября в Украине начали отстранять от работы невакцинированных от коронавируса сотрудников учебных заведений. По состоянию на 11 ноября в Украине отстранили от работы около 10 тысяч работников.
Сколько невакцинированных учителей отстранили по областям:
- Ровно – более тысячи непривитых работников образования (338 из садиков, 914 – из школ, 250 – из вузов).
- Одесса – 850 работников учебных заведений.
- Львов – более трехсот невакцинированных работников школ.
- Черновцы – 378 непривитых педагогов.
- Ужгород – более 50 невакцинированных учителей.
- Харьков – 105 непривитых учителей и 32 работника детских садов.
- Днепр – 99 работников школ города.
- Чернигов – 218 невакцинированных педагогов.
- Винница – 130 невакцинированных педагогов (среди них 52 – работники детсадов, а 78 – учителя).
- Волынь – 995 невакцинированных работников (в том числе – 348 воспитателей и 647 работников школ).
- Кропивницкий – более полусотни педагогов (в частности, 36 учителей и 17 воспитателей).
- Черкассы – более полутысячи работников образования (из них 60 воспитателей, 171 учитель, 17 педагогов внешкольного образования).
- Сумы – 20 работников школ и 10 работников садов.
- Николаев – 525 человек (из них – 502 работника школ, 20 работников из интернатов).
- Запорожье – 584 невакцинированных педагога.
Когда отстраненные учителя смогут вернуться на работу? Как только педагоги решат ситуацию с иммунизацией (вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что они переболели), то они смогут вернуться к работе.
Кстати, согласно постановлению Кабмина, начальная школа и детсады могут работать в красной зоне, несмотря на количество вакцинированных сотрудников учебного заведения. Однако в Киеве для учеников 1 – 11 классов продолжили дистанционное обучение.
В то же время во Львове решили несколько ослабить карантинные ограничения. С 15 ноября ученикам младших классов разрешили вернуться в школы на очное обучение. Подробности – читайте в статье.