В Министерстве здравоохранения заявили, что школы должны организовать медицинское обслуживание учащихся. Однако для этого учебные заведения должны получить лицензии.

Источник: Osvita.ua

В Минздраве направили в адрес областных государственных администраций письмо, в котором предложили школам получить лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике.

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В Минздраве напомнили слова премьер-министра о том, что школы могут обеспечить бесперебойный доступ к медицинскому обслуживанию учащихся. Для этого они должны заключить договор с медицинским учреждением, которое имеет соответствующую лицензию или получить лицензию на школу, если там есть медицинский работник.

Для получения лицензии школа должна подать соответствующее заявление в орган лицензирования, а также сведения о состоянии материально-технической базы и наличии персонала с указанием его образовательного и квалификационного уровня,

– говорится в письме Минздрава.

Также в ведомстве сообщили, что документы на получение лицензии можно подать с помощью почты:

Минздрав Украины (по адресу: г. Киев, ул. Грушевского, д. 7, 01601);

через Центр административных услуг "Единое окно" (по адресу: г. Киев, ул. Смоленская, д. 10).

Что известно о медицинском обслуживании учащихся

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что во время обучения школьники должны быть обеспечены постоянным мониторингом состояния здоровья.

В частности, медицинское обслуживание может осуществляться медиками, которые входят в штат таких учебных заведений. А в случае отсутствия в школе медицинского работника, можно заключить договор с любым заведением здравоохранения для медобслуживания.

Медицинское обслуживание в школе предусматривает ряд мероприятий: