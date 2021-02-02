Школы должны получить лицензию на медицинскую практику, – Минздрав
В Министерстве здравоохранения заявили, что школы должны организовать медицинское обслуживание учащихся. Однако для этого учебные заведения должны получить лицензии.
Источник: Osvita.ua
В Минздраве направили в адрес областных государственных администраций письмо, в котором предложили школам получить лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике.
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В Минздраве напомнили слова премьер-министра о том, что школы могут обеспечить бесперебойный доступ к медицинскому обслуживанию учащихся. Для этого они должны заключить договор с медицинским учреждением, которое имеет соответствующую лицензию или получить лицензию на школу, если там есть медицинский работник.
Для получения лицензии школа должна подать соответствующее заявление в орган лицензирования, а также сведения о состоянии материально-технической базы и наличии персонала с указанием его образовательного и квалификационного уровня,
– говорится в письме Минздрава.
Также в ведомстве сообщили, что документы на получение лицензии можно подать с помощью почты:
- Минздрав Украины (по адресу: г. Киев, ул. Грушевского, д. 7, 01601);
- через Центр административных услуг "Единое окно" (по адресу: г. Киев, ул. Смоленская, д. 10).
Что известно о медицинском обслуживании учащихся
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что во время обучения школьники должны быть обеспечены постоянным мониторингом состояния здоровья.
В частности, медицинское обслуживание может осуществляться медиками, которые входят в штат таких учебных заведений. А в случае отсутствия в школе медицинского работника, можно заключить договор с любым заведением здравоохранения для медобслуживания.
Медицинское обслуживание в школе предусматривает ряд мероприятий:
- осуществление контроля за своевременностью прохождения профилактического медосмотра и вакцинации;
- информирование по вопросам вакцинации, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения репродуктивного здоровья, противодействия распространению среди учащихся вредных привычек.
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