Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что в украинских школах до 24 января будет дистанционное обучение. Поэтому, в настоящее время все активно пользуются платформой "Всеукраинская школа онлайн", где с начала нового года уже зарегистрировались больше 100 тысяч человек.

Известно, что на платформе уже зарегистрированы больше 76 тысяч учеников и 23 тысячи учителей, остальные – слушатели. Больше всего работали с онлайн-уроками 11 января, сообщает пресс-служба Минобразования.

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Шкарлет подчеркнул, что "Всеукраинская школа онлайн" – это возможность дистанционно помогать учителям и ученикам получать знания в период локдауна.

До 24 января все школы работают онлайн. Радует, что показатели посещаемости платформы растут. Это означает, что платформа пользуется спросом и дистанционное обучение организовано качественно,

– отметил министр образования и науки.

Он добавил, что за время существования платформы пользователи посещали ее 12 миллионов раз.

Также глава МОН напомнил, что для пользования платформой необходимо пройти бесплатную регистрацию. С этой целью нужно нажать кнопку "Зарегистрироваться" на сайте платформы вверху справа, заполнить регистрационную форму и активировать учетную запись с помощью письма, которое придет на электронную почту.

Что известно о платформе ВШО? Всеукраинская школа онлайн – это современный онлайн-ресурс для смешанного и дистанционного обучения учеников 5-11 классов с материалами, которые отвечают государственной программе. На платформе размещены уроки по 18 основным предметам, которые построены по принципу микрообучения. Они состоят из видео, конспекта, тестов. Кроме того, учащиеся могут отслеживать учебный прогресс.

К слову, ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что после завершения усиленного карантина школьники смогут вернуться к очной и смешанной формам обучения.