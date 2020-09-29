Коронавирус в Украине только набирает обороты и все больше распространяется, ведь каждый день у нескольких сотен людей проявляют COVID-19. А по словам инфекциониста, скорее всего, школы и садики уже в ноябре закроются на карантин.

Об этом рассказала украинская инфекционист Светлана Куницына в интервью изданию ТСН.

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Она уверяет, что несмотря на то, что дети болеют в легкой форме COVID-19, они все же могут переносить инфекцию. А это может привести к массовым заражениям и закрытию учебных заведений.

Инфекционист говорит, что начало учебного года и очная форма обучения — это серьезное ослабление карантина, и это, конечно, будет способствовать распространению вирусного заболевания.

По ее словам, украинские школы могут перейти на дистанционное обучение уже в ноябре 2020 года. А все из-за того, что в этом году пандемия коронавируса совпадает с сезонными заболеваниями гриппом и ОРЗ.

Сейчас мы видим, как закрываются школы, детские сады. Мне казалось, что пройдет месяц-два и учебные заведения закроют. К тому же, это совпадает с сезонными заболеваниями. Эпидемически риск очень высок, что к ноябрю школы и садики снова перейдут на дистанционное обучение,

- подытожила инфекционист.

К слову, только в Киеве COVID-19 обнаружили у 346 школьников и 190 педагогов. В целом в Украине по состоянию на 29 сентября в Украине заболели коронавирусом почти 205 тысяч украинцев. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 3 627 человек.