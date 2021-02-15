Переведут ли учащихся в Черновцах на онлайн-обучение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
В Черновицкой области ухудшилась ситуация с коронавирусом. Однако областные школы не будут переводить учеников на дистанционное обучение. Городская комиссия ТЭБ и ЧС решила не закрывать учебные заведения.
Источник:фейсбук Черновицкой ОГА
Хотя, по словам заместителя председателя Черновицкой облгосадминистрации Натальи Гусак, на прошлой неделе за один день госпитализировали 114 человек с коронавирусом. Это рекордный показатель за все время пандемии.
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"Есть определенная совокупность лиц, которые очень хорошо повеселились на праздники. Далее они идут в свои семьи, оттуда переносят вирус в сады и школы, затем в другие семьи, после в коллективы", – сказала Гусак.
Поэтому школам рекомендовали перевести учеников на дистанционную форму обучения.
В каких случаях обучение будет дистанционным
Однако на заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС в Черновцах решили не переводить на онлайн все школы.
- В частности, запрещено посещать учебные заведения, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала заведения.
- Кроме того, в случае заболевания гриппом более 25% школьников, также будут организовать обучение по дистанционной форме.
Зато директорам школ рекомендуют переводить классы на самоизоляцию или дистанционное обучение в случае, если там из-за заболевания отсутствуют более четверти учащихся класса или если ученики контактировали с больным COVID-19.
Как обучать учеников в очном режиме
То есть администрация школы в зависимости от эпидемиологической ситуации в учебном заведении принимает решение об очной, смешанную, дистанционную форму обучения для учащихся.
Комиссия ТЭБ и ЧС отметила, что в школах, которые работают очно, рекомендуется:
- рассмотреть возможность введения двухсменного обучения;
- разведение во времени начала уроков для разных классов;
- деления на группы для внеочередного посещения школы;
- преподавание отдельных предметов (музыкальное искусство, физическая культура, изобразительное искусство, информатика, основы здоровья, трудовое обучение, гражданское образование, зарубежная литература, технологии) в онлайн-режиме.
К слову, в Украине за минувшие сутки обнаружили 2332 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в сутки в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
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