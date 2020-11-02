Осенние каникулы у школьников в Черновицкой области закончились и 2 ноября ученики возвращаются к учебе. Однако работать школы в будут дистанционном режиме из-за карантина.

А все потому, что Черновцы и некоторые районы области отнесли к красной зоне эпидемической опасности. Об этом рассказала заместитель директора департамента Черновицкой ОГА Надежда Периус изданию ІА АСС.

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По ее словам, в красной зоне в школах должна быть исключительно дистанционная форма обучения. "А если мы говорим об оранжевой зоне, то у нас есть выбор – это может быть смешанная форма обучения или очная. Соответственно решение принимается исключительно педсоветом каждой школы", – добавила Надежда Периус.

Директор департамента образования и науки Черновицкой ОГА Людвига Цуркан сообщила, что в красной зоне дистанционно будут учиться ученики 170 школ. Зато по смешанной системе в оранжевой зоне будут учиться со 2 ноября школьники 206 учебных заведений.

Кроме того, около 60 детских садов в области будут работать в красной зоне, их работу разрешили районные комиссии ТЭБ и ЧС, а в оранжевой зоне будут работать 195 дошкольных учреждений.

Добавим, что в красную зону с понедельника, 2 ноября, попали города: Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Застневский, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области.

Больше о том, как школы в разных городах Украины будут учиться после каникул – читайте в нашем материале.