Школы в Чернигове могут перейти на дистанционное обучение: даты и детали

Черниговские школы с 13 сентября могут ввести дистанционную форму обучения. Все из-за того, что Украина перейдет в желтую зону карантина из-за увеличения количества заболеваемости COVID-19, а в городе не во всех школах вакцинированы достаточно учителей.

Черниговский городской глава Владислав Атрошенко, заверил, что, согласно постановлению правительства №1236, решение о разделении на зоны принимается на общегосударственном уровне, оно не может быть отдельным для разных регионов.

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И если Украина с понедельника, 13 сентября, перейдет в желтую зону, то с этой даты в обычном режиме могут работать только те образовательные учреждения, в которых 80% работников вакцинировались.

По словам Атрошенко, сейчас в Чернигове только две школы соответствуют этим требованиям — №17 и №35.

Что касается всех других заведений, Атрошенко поручил срочно провести совещание, где администрация каждой школы и садика должна рассказать о ситуации с вакцинацией в конкретном заведении и официально объявить свою позицию.

"Не позднее утра четверга мы должны это знать. Это ответственность каждого учителя относительно дистанционной формы обучения. Вакцинация у нас не обязательная, но каждый пусть несет свою ответственность", – сказал городской глава.

Секретарь городского совета Александр Ломако добавил, что правительство может пойти на некоторые уступки и позволить работать тем учителям, которые получили первую дозу вакцины и ждут вторую.

Как исключение, на первое время, учителям даже с первой дозой разрешат работать. Относительно других, то да, уже с понедельника школы и садики, где меньше 80% вакцинированных, должны перевести на дистанционное обучение,

– заявил Ломако.

Какие ограничения есть в желтой зоне:

Можно проводить массовые мероприятия, если выделено 4 квадратных метра площади на каждого человека. Однако это не касается массовых мероприятий в учебных заведениях с участием более чем одной группы.

Могут работать кинозалы и другие учреждения культуры, но заполненность мест должна составлять не более 50%.

Разрешено посещение школ, где вакцинировано не менее 80% персонала. Однако при условии, что на самоизоляции находятся не более 50% учащихся и персонала.

Перевозить пассажиров в общественном транспорте можно только на сидячих местах.

Общепит может работать без ограничений по времени. Однако следует размещать посетителей на расстоянии не менее чем 1,5 метра за соседними столиками и не больше четырех человек за столом.

Разрешена работа спортзалов и фитнес-центров. Заполненность – один человек на 10 квадратных метров.

Бассейны тоже могут работать. Правда, на одной дорожке для индивидуальных занятий может быть не больше 4 человек или 6 человек для групп. Деятельность гостиниц и санаторно-курортных учреждений разрешена.