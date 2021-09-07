Черниговский городской глава Владислав Атрошенко, заверил, что, согласно постановлению правительства №1236, решение о разделении на зоны принимается на общегосударственном уровне, оно не может быть отдельным для разных регионов.

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И если Украина с понедельника, 13 сентября, перейдет в желтую зону, то с этой даты в обычном режиме могут работать только те образовательные учреждения, в которых 80% работников вакцинировались.

По словам Атрошенко, сейчас в Чернигове только две школы соответствуют этим требованиям — №17 и №35.

Что касается всех других заведений, Атрошенко поручил срочно провести совещание, где администрация каждой школы и садика должна рассказать о ситуации с вакцинацией в конкретном заведении и официально объявить свою позицию.

"Не позднее утра четверга мы должны это знать. Это ответственность каждого учителя относительно дистанционной формы обучения. Вакцинация у нас не обязательная, но каждый пусть несет свою ответственность", – сказал городской глава.

Секретарь городского совета Александр Ломако добавил, что правительство может пойти на некоторые уступки и позволить работать тем учителям, которые получили первую дозу вакцины и ждут вторую.

Как исключение, на первое время, учителям даже с первой дозой разрешат работать. Относительно других, то да, уже с понедельника школы и садики, где меньше 80% вакцинированных, должны перевести на дистанционное обучение,

– заявил Ломако.

Отметим, что с 13 сентября Украина, вероятно, перейдет в желтую зону карантина. Самая опасная эпидемическая ситуация сейчас в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях.

Какие ограничения есть в желтой зоне: