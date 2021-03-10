Предшественникам должно быть стыдно: Шкарлет объяснил, как школы будут обеспечивать учебниками
Министр образования отмечает проблемах качества школьной литературы. В частности, вспомнил скандалы из-за несоответствий в учебниках, например, лечебной соды или глинтвейна для разогрева. Как теперь школы будут обеспечивать учебниками – читайте в материале.
Источник:телеграм Сергея Шкарлета
Министр образования рассказал, что в Институте модернизации содержания образования уже стартовал процесс разработки нового порядка конкурсного отбора учебников. Это нужно для того, чтобы решить проблему качества школьной литературы и "не допустить такого стыда в дальнейшем".
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Предшественникам должно быть стыдно, – Шкарлет
В частности, Сергей Шкарлет вспомнил два из последних скандалов со школьными учебниками:
- "Лечебная сода"
В учебнике по химии для 9 класса написали, что сода имеет профилактические и лечебные свойства при онкозаболеваниях. Интересно, что информацию взяли с сайта Всеукраинской ассоциации пенсионеров.
Так, в тексте на страницах учебника говорится, что "водный раствор соды следует пить для профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде и при других заболеваниях".
- "Глинтвейн для разогрева"
В учебнике "Я исследую мир" для третьего классу в одном из задач упоминается алкогольный напиток – глинтвейн. Это возмутило учителей и родителей.
Задача звучал так: "На вершине горы Игорь замерз. Его подруга Лиза предложила согреться, как это иногда делают взрослые, попробовав глинтвейн – напиток, содержащий алкоголь. Как должен поступить Игорь? Смоделируйте поведение детей".
И, по словам Шкарлета, это лишь незначительная часть недостатков, которые стали публичными. И на самом деле в учебниках, которые печатались в течение 2015 – 2020 годов, неточностей гораздо больше. К таким выводам пришли эксперты Института модернизации содержания образования.
Шкарлет рассказал, что он в прошлом году дал поручение ИМЗО, чтобы они провели комплексные экспертизы качества школьной литературы.
Я уже писал, что моим предшественникам необходимо иметь стыдно за такую работу. Но даже если их и мучает совесть, то это точно не вернет государству сотни миллионов гривен, потраченных на печать учебников ненадлежащего качества,
– отметил Сергей Шкарлет.
Поэтому в МОН заявили, что создали новую схему для обеспечения школ учебниками.
Как теперь будут отбирать учебники для школ:
- На всех этапах конкурсного отбора будут доступны полные электронные версии учебников (любой из заинтересованных лиц, включая родителей, сможет их пересмотреть).
- Будет обеспечено открытость и прозрачность проведения каждого этапа конкурса.
- Предоставление учебникам грифов "Рекомендовано МОН" пройдет до начала проведения конкурсного отбора по результатам рассмотрения их экспертами.
- Особое внимание будет уделено дизайнерскому исполнению учебников, соблюдению санитарно-гигиенических требований к ним.
Шкарлет отметил, что ИМЗО активизирует сотрудничество с Национальной академией наук, Национальной академией педагогических наук и вузами, которые занимаются проблемами учебников.
"Перечень наших шагов и планов – неисчерпаем. Работа продолжается", – подытожил министр.
Другие скандалы со школьными учебниками
- В учебнике "Основы семьи" для 10 – 11 классов контрацепции назвали неэтичным и противоречащим природе семьи. Там также критикуют половые отношения до брака и отмечают, что "назначение женщины – давать и оберегать жизнь".
- В рабочей тетради начальных классов по предмету "Я исследую мир" рядом с Тарасом Шевченко и Лесей Украинский поставили фото звезд Надежды Дорофеевой и Монатика. Это вызвало большое возмущение у пользователей.
- Еще один скандал возник с учебниками по украинскому языку для третьего класса. Там нашли скрытую рекламу популярной марки воды "Моршинская" и львовской кофейни. Это возмутило и шокировало многих родителей школьников.
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