Министр образования отмечает проблемах качества школьной литературы. В частности, вспомнил скандалы из-за несоответствий в учебниках, например, лечебной соды или глинтвейна для разогрева. Как теперь школы будут обеспечивать учебниками – читайте в материале.

Министр образования рассказал, что в Институте модернизации содержания образования уже стартовал процесс разработки нового порядка конкурсного отбора учебников. Это нужно для того, чтобы решить проблему качества школьной литературы и "не допустить такого стыда в дальнейшем".

Обратите внимание Депутаты направили в Конституционный Суд представление о назначении Шкарлета министром

Предшественникам должно быть стыдно, – Шкарлет

В частности, Сергей Шкарлет вспомнил два из последних скандалов со школьными учебниками:

"Лечебная сода"

В учебнике по химии для 9 класса написали, что сода имеет профилактические и лечебные свойства при онкозаболеваниях. Интересно, что информацию взяли с сайта Всеукраинской ассоциации пенсионеров.

Так, в тексте на страницах учебника говорится, что "водный раствор соды следует пить для профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде и при других заболеваниях".

"Глинтвейн для разогрева"

В учебнике "Я исследую мир" для третьего классу в одном из задач упоминается алкогольный напиток – глинтвейн. Это возмутило учителей и родителей.

Задача звучал так: "На вершине горы Игорь замерз. Его подруга Лиза предложила согреться, как это иногда делают взрослые, попробовав глинтвейн – напиток, содержащий алкоголь. Как должен поступить Игорь? Смоделируйте поведение детей".

И, по словам Шкарлета, это лишь незначительная часть недостатков, которые стали публичными. И на самом деле в учебниках, которые печатались в течение 2015 – 2020 годов, неточностей гораздо больше. К таким выводам пришли эксперты Института модернизации содержания образования.

Шкарлет рассказал, что он в прошлом году дал поручение ИМЗО, чтобы они провели комплексные экспертизы качества школьной литературы.

Я уже писал, что моим предшественникам необходимо иметь стыдно за такую ​​работу. Но даже если их и мучает совесть, то это точно не вернет государству сотни миллионов гривен, потраченных на печать учебников ненадлежащего качества,

– отметил Сергей Шкарлет.

Поэтому в МОН заявили, что создали новую схему для обеспечения школ учебниками.

Как теперь будут отбирать учебники для школ:

На всех этапах конкурсного отбора будут доступны полные электронные версии учебников (любой из заинтересованных лиц, включая родителей, сможет их пересмотреть).

(любой из заинтересованных лиц, включая родителей, сможет их пересмотреть). Будет обеспечено открытость и прозрачность проведения каждого этапа конкурса.

проведения каждого этапа конкурса. Предоставление учебникам грифов "Рекомендовано МОН" пройдет до начала проведения конкурсного отбора по результатам рассмотрения их экспертами.

пройдет до начала проведения конкурсного отбора по результатам рассмотрения их экспертами. Особое внимание будет уделено дизайнерскому исполнению учебников, соблюдению санитарно-гигиенических требований к ним.

Шкарлет отметил, что ИМЗО активизирует сотрудничество с Национальной академией наук, Национальной академией педагогических наук и вузами, которые занимаются проблемами учебников.

"Перечень наших шагов и планов – неисчерпаем. Работа продолжается", – подытожил министр.

Другие скандалы со школьными учебниками