Школы без укрытий: МОН ответило на часто задаваемые вопросы об очном обучении с 1 сентября

В Министерстве образования заявили, что образовательный процесс в школах с 1 сентября возобновится в очном режиме. Однако окончательно решать, готова ли школа к офлайн-обучению, будут учредители учебного заведения, в частности, департаменты образования.

Сейчас МОН проводит аудит мест, где, в случае опасности, можно будет спрятать детей. На вопрос об очном обучении ответил начальник Главного управления школьного и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко.

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Каким будет обучение в школе с 1 сентября

Почему МОН рекомендовало очное обучение с 1 сентября, несмотря на войну?

По словам Кононенко, родители и учителя, дети хотят, чтобы учебу проводили в привычном режиме. Сейчас делается все возможное, чтобы 1 сентября школы приступили к работе очно.

В Украине – 13700 школ, из которых, по информации органов управления образованием, только около 1500 школ имеют бомбоубежища или другое укрытие, более или менее отвечающее требованиям,

– заявил он.

Премьер-министр Украины дал задачи органами местного самоуправления и управления образованием создать условия безопасности для работы школ. "Если таких условий не будет, дистанционная работа или работа в смешанном режиме не исключается", – отметил он.

То есть, в одном городе школы с укрытиями заработают офлайн, а остальные – останутся на дистанцийке? На это Кононенко ответил, что да, такое может быть.

Он подчеркнул, что большие капиталовложения нужны, чтобы строить или оборудовать новые укрытия. И это вряд ли возможно в условиях военного положения.

Какое конкретно должно быть укрытие, чтобы разрешили школе очно работать? Кононенко отметил, что за это отвечают – ГСЧС и Минрегион. Если в школе в этот день занимается 200 детей и 20 педагогов, то на 230 мест должно быть оборудовано помещение.

Кононенко подчеркнул, что оборудовать укрытие должны за счет учредителей, то есть местных властей, или за средства, не запрещенные законодательством. Это могут быть средства госбюджета или международная помощь.

В части школ уже потребовали у родителей средства "на обустройство укрытия". На это представитель МОН ответил, что поборы это недопустимо.

По его мнению, могут создаваться, в том числе и родителями, благотворительные фонды, которые должны действовать в соответствии с законодательством. Но принуждение недопустимо.

Когда департаменты образования должны объявить свое решение о формате работы школ?

По словам Кононенко, МОН каждые 10 дней будет обновлять эту информацию и по мере готовности ОВА может принимать такие решения.

Думаю, что к началу августа, пожалуй, уже будет окончательно известно, какова будет ситуация в том или ином регионе, где можно организовать очный процесс, где невозможно,

– заметил он.

Если на уроке начинается тревога, урок прерывается?

На это Кононенко сказал, что если в школе укрытие на 200 человек, а учится 600, то придется организовать очное обучение в три смены или смешанное обучение.

К началу учебного года каждое учреждение должно проверить, за какое время дети могут спуститься в укрытие с третьего этажа, со второго, пройти с первого. Это должно быть и практически проверено, и сделаны выводы.

Многие школы сегодня используются как временные приюты для переселенцев. Что МОН предлагает в таких случаях?

Кононенко рассказал, что есть рекомендация правительства по возможности найти людям другие помещения, где они могли бы находиться, если есть необходимость. Чтобы учебные заведения могли нормально готовиться к началу учебного года. За это отвечают ОВА и органы местного самоуправления.

Что известно о новом учебном году

Украинские учебные заведения 1 сентября наконец-то вернутся к очной форме обучения. Для этого в школах должны быть обустроены места для укрытия в случае угрозы авиаудара.

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко заявил, что все дети, студенты и ученики должны пойти в школы, университеты и колледжи профессионально технического образования.

Он добавил, что работа учебных заведений в прифронтовых населенных пунктах будет зависеть от ситуации безопасности.

Витренко также рассказал, что в украинскую обучающую программу внесут изменения. Они относятся к предметам "мировая литература" и "история". При Министерстве образования и науки работают рабочие группы, которые занимаются этим вопросом. До 15 июня эти группы должны представить результаты обсуждений.

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