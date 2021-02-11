Родителям начали поступать сообщения в школьных чатах, что учебные заведения, где учатся их дети, не будут принимать учеников в 10 – 11 классы уже с сентября 2021 года. Как на это отреагировали в Минобразования и что делать родителям – читайте в материале.

Что говорят в МОН

Шкарлет считает, что это фейковая информация. Ведь, по его словам, старшая профильная школа начинает работать только с 2027 года.

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"Поэтому если школа об этом сообщила, то это лишь ответственность руководителя данного учреждения образования", – подчеркнул Шкарлет.

Министр образования добавил, что определенный эсперимент по профильности – классы могут переформатироваться.

Но это не значит, что в 10 – 11 классы не будет набора. Возможно, будет набор в профильные – химический, физический, математический или языковой. Но нет законодательных инициатив относительно запрета ребенка прийти в старшую школу,

– заявил Шкарлет.

Что делать родителям в такой ситуации

По словам главы МОН, в этом аспекте ответственность за деятельность школ несут их учредители – местные органы исполнительной власти.

"Прежде всего, можно пожаловаться к основателю школы. Возможно, стоит написать в Министерство образования и науки, а мы уже направим Государственную службу качества образования на контроль заведения", – заверил министр.

Шкарлет подытожил, что нет законодательных ограничений по обучению детей. То есть все ученики, которые хотят учиться в 10 – 11 классах, смогут это сделать.

Какой будет старшая профильная школа

Согласно реформе НУШ, учреждения среднего образования должны переформатироваться:

1 – 4 класса – это начальное образование,

5 – 9 классы – это базовое образование (заведения будут называться гимназиями)

10 – 12 классы – это профильное образование (будут созданы лицеи).

Новая система окончательно должна заработать с 2027 года (когда до профильных лицеев дорастут ученики НУШ, которые сейчас учатся в третьем классе). Подробнее об этом – читайте по ссылке.