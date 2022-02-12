Одно из своих последних крупных учебных событий сообщество педагогов EdCamp посвятило теме радости. На первый взгляд может показаться, что будни украинского образования мало касаются радости. Однако, как убеждают ученые, педагоги и психологи, радость – тот элемент, который делает образование более качественным и современным. Почему – в материале 24 канала.

Также обратите внимание Что нового ждет школы в 2022 году: 10 главных изменений и прогнозов

Почему в школы нужно вернуть радость

Чтобы школа могла развиваться, она нуждается в положительных эмоциях.

Идейный вдохновитель и основатель крупнейшего украинского движения педагогов EdCamp Ukraine Александр Элькин объясняет, что традиционно образовательная система догоняет развитие общества. Сейчас, когда развитие мира значительно ускорилось, важно, чтобы школа двигалась в том же темпе.



Александр Элькин с командой EdCamp Ukraine / Фото пресс-службы EdCamp Ukraine

По его словам, для того, чтобы школа не отставала от общества, нужно ее переосмыслить.

Андреас Шлейхер – мировой исследователь образовательных систем в Организации экономического сотрудничества и развития – говорит, что школа нужна для радости. Не для зарабатывания денег, эффективной карьеры или еще чего-то. Только если в основе образования есть радость, мы можем конкурировать с технологиями.

Сейчас автоматизируются все профессии. Мы входим в серьезную конкурентную среду, многие профессии просто исчезают. Человеческие отношения и эмоции, умение предлагать креативные решения и преодолевать конфликты – это наше большое преимущество конкурента,

– добавляет Элькин.

Вместе с тем, школы до сих пор готовят детей к жизни и профессиям прошлого, многие дети мечтают о работах, которые скоро просто перестанут существовать. Сегодня задача школьного образования сделать так, чтобы человечество обогнало технологии.

Больше об этом Школа нужна для радости, – один из авторов концепции реформы НУШ о переосмыслении образования

Чтобы подготовить детей к полноценной жизни, школа должна стать не просто местом получения информации. Она должна стать местом, где дети смогут максимально раскрыть свой потенциал и освоить мышление роста.

Что такое мышление роста?

Мышление роста – идея, разработанная всемирно известным психологом Стэнфордского университета профессором Кэрол Двек. По ее теории, люди с фиксированным мышлением считают, что их способности и интеллект – фиксированы и повлиять на них нельзя. Люди с установкой на рост считают, что интеллект и способности развиваются с течением времени, главное приложить к этому много усилий.



Наличие установки на рост способствует развитию любознательности и позволяет рассматривать неудачи и препятствия как необходимые конструктивные шаги на пути к открытиям и учебе.



Двек доказывает, что правильные установки способны изменить жизнь. Подход с установкой на рост способствует устойчивости и личной ответственности, признавая роль каждого человека в контроле и ускорении своего собственного пути обучения, что приводит к еще более высоким достижениям.

Во время своего выступления на EdCamp Joy Шлейхер рассказал, что в рамках исследования качества образования PISA установили связь: ученики, склонные к мышлению роста, увереннее в себе, успешнее, меньше боятся ошибиться.

Образование должно давать больше пространства для экспериментов и креативности, давать место рискам и ошибкам. Сейчас наши системы образования мало учат работе с ошибками и не способствуют восприятию ошибок как возможности для роста,

– подчеркивает Шлейхер.

По его словам, по результатам этого исследования Украина занимает высокие места по показателям академической успеваемости. "Но еще есть куда расти по показателю мышления роста. Оно нужно, чтобы ученичество не позволяло никому и нечему себя ограничивать, проявляло больше смелости и было готовым противостоять вызовам", – пояснил он.

Будущее школы заключается в том, чтобы ученичество имело свободу воли. Дети должны не просто пассивно учиться и усваивать информацию. Они должны научиться привлекать свои когнитивные и эмоциональные ресурсы, чтобы влиять на ситуацию и изменять ее,

– говорит Шлейхер.

Психолог, педагог, автор концепции гуманной педагогики Шалва Амонашвили в своем выступлении также добавил, что ребенок, который не испытывает радости от процесса обучения, не сможет овладеть новыми навыками.

Больше о том, почему в школе нужна радость, смотрите в видео рассказе Амонашвили:

"Когда речь идет о внедрении идеи радости в образовании, это не значит, что в школе можно делать, что угодно, заниматься только тем, что нравится, не нужно брать на себя ответственность или не делать домашнее задание. Это – не о радости от того, что тебе все позволено без границ. Мы говорим в более широком жизненном контексте, когда можно найти опору в трудных ситуациях. Использовать тяжелый опыт для того, чтобы двигаться дальше", – уточняет Элькин.

Как вернуть радость в школу

Мысль, которая объединяет всех спикеров, которые выступали на EdCamp Joy: чем больше свободы и права на ошибку имеет ученичество, чем интерактивнее процесс обучения – тем счастливее и успешнее дети.

Обратите внимание В МОН назвали предметы ВНО, которые понадобятся выпускникам для поступления в университеты

Психолог, основательница программы преподавания в американском Колледже Уильямсон Сюзан Энгель считает, что главная цель современного образования – научить детей генерировать новые идеи и воплощать их в жизнь.

Это очень далеко от тех целей, которые ставит перед собой, например, американское образование. Из того, что я вижу – хотя это не то, что декларируют сами школы – целью образования в США являются деньги. Очень часто успешность обучения определяется исходя из того, сколько дети будут зарабатывать, получив то или иное образование. Часто эта сосредоточенность на деньгах вредит детям, потому что она заставляет взрослых делать то, что не является хорошим ни для школы, ни для детей,

– объясняет она.

При этом, по ее словам, чтобы изменить ситуацию к лучшему, стоит немножко сдвинуть фокус внимания на благополучие и счастье ученичества.

"Это не значит, что деньги не важны. Но точно нет связи между уровнем заработка и тем, насколько счастлив человек. Конечно, есть проблемы, которые мешают людям достаточно зарабатывать. Но решать эти проблемы – не задача школы. Если учить ученичество интересоваться, развивать собственную экспертизу и заниматься тем, что им нравится, есть большая вероятность вырастить поколения, которые смогут обустроить свою жизнь достаточно хорошо. В том числе – иметь высокий уровень заработной платы", – объясняет Энгель.

По ее словам, чтобы дети чувствовали себя счастливее в школе, они должны научиться:

активно вовлекаться в сложные и содержательные активности;

находить или создавать ощущение цели;

стремиться к знаниям и уметь их приобретать;

мыслить о вещах целостно;

приобщаться к жизни общины, помогать и принимать помощь;

ценить и понимать тех, кто отличается от них;

читать ради удовольствия и информации.

Чтобы этого достичь, детей ежедневно нужно привлекать к таким активностям:

много разговоров и общения;

читать;

полагаться друг на друга и развлекаться вместе;

исследовать и удовлетворять любопытство;

быть полезным;

почувствовать себя экспертами;

познавать взрослых;

активно привлекаться к сложным и интересным задачам;

выяснять, что им нравится делать.

Измерять это нужно не академическими показателями, а такими методами:

записывать разговоры и отслеживать, насколько содержательными дети становятся в общении;

выявлять и измерять вовлеченность ребенка в процесс;

просить детей учить других;

спрашивать детей, как они себя чувствуют, чтобы понимать, интересно ли им в школе;

замечать, что дети читают;

учитывать идеи детей.

Директор американского Института травмы Элейн Миллер-Керес также добавляет, что большое влияние на детское ощущение счастья и радости имеет искренняя поддержка взрослых.

"Кристина Бетел из университета Джона Хопкинса исследовала, что эти позитивные детские переживания могут всю жизнь положительно влиять ментальное здоровье ребенка и его способность выстраивать отношения, несмотря на все жизненные неурядицы, с которыми сталкивается ребенок. Такие переживания не обязательно должны быть связаны с членами семьи. Может идти речь об учителях, тренерах, священнослужителях, преподавателях в кружках. Главное в этих людях, чтобы они верили в ребенка. Эта вера производит очень большое положительное впечатление", – объясняет она.

Больше о том, из чего творятся положительные эмоции детей, смотрите в видео рассказа Миллер-Керес:

По словам Шлейхера, исследования также показали, что детей делает счастливее:

Школьная атмосфера. Дисциплина, отсутствие травли, ощущение причастности к сообществу, поддержка учителей, обратная связь от учителей – это факторы, которые влияют на чувство радости у детей. Сотрудничество и конкуренция также положительно влияют на удовлетворенность учащихся. Энтузиазм учительства. В Германии, как и в Украине, энтузиазм учительства проявляется ограниченно, объясняет Шлейхер. Но он страшно важен для успеха учеников и их чувства счастья от школы. Если ученики видят, что учителям нравится их учить, нравится тема, они демонстрируют лучшие результаты на тестах и экзаменах.

При чем здесь реальность украинских школ

Во-первых, как говорит Элькин, все это во многом связано с программой социально-эмоционального и этического обучения (СЕЕН).

Это обучение, которое помогает воспитывать мягкие навыки: понимание и управление эмоциями, постановки и достижения личных и коллективных задач, ощущение и выявление сопереживания к другим, установление и поддержание позитивных взаимоотношений, принятие ответственных решений,

– объясняет он.

В Украине эта программа реализуется уже третий год на уровне общенационального школьного эксперимента в 23 областях при участии Института модернизации содержания образования, Института проблем воспитания Национальной академии педагогических наук Украины и при поддержке GIZ Civil Peace Service Ukraine (Общественная служба мира — GIZ Украина).



Проведение EdCamp Joy / Фото: пресс-служба EdCamp Ukraine

"К ней присоединяются пилотные школы НУШ, где ученики сейчас учатся в 5-х классах. В принципе, к ней сейчас могут приобщаться и школы по собственному выбору. Мы имеем амбициозный план, чтобы за несколько лет эта программа преподавалась в каждой школе. Это официальная международная инициатива, в нее составлены все необходимые документы и модельные программы. Школы уже могут ее преподавать", – говорит Элькин.

Во-вторых, многие педагоги в Украине уже используют практики, которые помогают сделать учебный процесс более радостным.

Важно: это не значит, что в школах, которые прибегают к внедрению таких практик, нет конфликтов с родителями, истощения учителей из-за чрезмерных загруженностей и бумажной работы. Решить эти проблемы одним желанием сфокусироваться на радости невозможно. Однако внедрение этих практик сделало значительно приятнее пребывание в школе и для детей, и для учителей.

Директор и учительница истории Криворожской общеобразовательной школы І-ІІІ ст. № 114 Людмила Хорькова говорит, что еще 10 лет назад в этом заведении сформулировали для себя, каким хотят его видеть.

"Наше заведение является школой радости для ребенка, школой творчества для учителя и школой спокойствия для родителей. Это написано в каждом нашем годовом плане на одной из первых страниц", – говорит она.

Учебный процесс мы стараемся разнообразить какими-то активностями, которые будут и приятными, и полезными с практической точки зрения. Главное, эти активности поддерживают инициативу детей – они сами все предлагают. Потому что то, что они предлагают сами, то, чего они хотят, интересует их значительно больше,

– добавляет Хорькова.

По ее словам, каждый семестр в последний день в школе проводят День счастья. Активность для этого дня каждый класс выбирает сам: празднование Дня рождения класса с играми и чаепитием, соревнования в клубе финансовой грамотности, акция по кормлению птичек или мастер-класс. В школе проводят Цветные недели, когда каждый день имеет свой цвет и тематику. День пледа – в период, когда нам еще не включили отопление, но уже холодно, дети приносят из дома пледы и целый день ходят в них. Если кто-то плед забыл – всегда может согреться под пледами друзей. Хорькова говорит, что в эти дни дети настроены очень по-домашнему.

Еще одна школа, где переосмысливают подход к учебному процессу – Новониколаевский лицей в селе Шевченково на Харьковщине.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Игорь Андриенков рассказывает, что начал внедрять отдельные элементы СЕЕН. Например, практики возвращения в зону "все в порядке".

"Дети также начинают их использовать. Мы им объяснили, что так можно возвращать себя в норму. И дети начинают обращаться к этим стратегиям, когда им некомфортно", – рассказывает он.



Игорь Андриенков / Фото со страницы Андриенкова в соцсетях

Кроме того, в школе пытаются создать среду, "в которой бы дети могли чувствовать кайф от того, что делают".

Это различные интерактивы, уроки за пределами класса. В связи с карантином это стало особенно популярным: и на природе, и на спортивной площадке, и в школьном саду мы с ними садимся в кружок и проводим урок. Это всегда для детей в радость. Я учитель английского, поэтому на Хэллоуин, День Святого Валентина, Новый Год, Рождество мы проводим какие-то грандиозные мероприятия. Сам процесс подготовки к ним им очень нравится. Это и самих детей меняет: они становятся более раскованны, больше на позитиве, им нравится идти в школу. Думаю, если бы они знали, что в школе нужно только учиться, сидя за партой, и все – им бы так кайфово не было,

– объясняет он.

В Трудолюбовской гимназии на Полтавщине образовательный процесс также пытаются превратить в максимально интерактивный, игровой и полезный для детей.

Учительница Валентина Федоряка говорит, что школа в этом вопросе всегда выделялась – здесь никогда не любили официальных и устаревших мер и подходов. "Мы немного неформатными были еще с момента открытия в 1990 году. Коллектив был молодой и мы работали на подъеме. Неприязнь к бумаготворчеству, отчетам, подхалимству и конкурсомании у нас осталась до сих пор", – рассказывает она.



Как проходят уроки в Трудолюбовской гимназии / Фото со страниц Федоряки

По ее словам, последние годы школа "начала меняться в сторону цивилизации, здравого смысла и в сторону ребенка". Федоряка говорит, что нынешнее образование до сих пор во многих школах ставит своей целью дать знания и все. При этом сугубо знания сейчас дети берут неохотно. "Мы нацелены на то, чтобы процесс пребывания ребенка в школе не просто был. А чтобы он был интересным процессом. Чтобы дети получали те советы, знания и ресурсы, которые им понадобятся", – объясняет учительница.

В Трудолюбовской гимназии поощряют не к победам в многочисленных олимпиадах, а к тому, чтобы каждый ребенок максимально раскрыл свой потенциал. Один из последних проектов, реализованных в школе, назывался " Закрась!" и призвал детей окрасить будни своим увлечением.



Как проходят уроки в Трудолюбовской гимназии / Фото со страниц Федоряки

В рамках этого проекта учителя исследовали увлечения всех учеников школы. Тем, кто имеет устойчивые увлечения и связывают с ними будущее, помогут реализовать мечту, связанную с ними. Для этого будут искать спонсорской поддержки. Например, если ребенок увлекается рыбалкой и мечтает об определенной удочке, спонсор поможет реализовать эту мечту.

Для всех остальных детей этот проект также имел свои преимущества. Часто те, кого объединяют подобные увлечения, не знают о существовании друг друга. Поэтому их знакомят между собой через соответствующие активности. Для детей это очень важно.

Наши старшеклассники слушают курсы Prometheus, например, по тому же сексуальному образованию. Мы проводим фотобатлы и фотоквесты. На наших мероприятиях не бывает такого, что дети выходят на сцену с зазубренными текстами. Сейчас мы берем карематы, садимся на пол, просматриваем фильмы и дискутируем. Много находимся на свежем воздухе. Много внимания уделяем путешествиям. У меня в классе два раза в год должна состояться какая-то дальняя экскурсия и раз в год – многодневный поход. Плюс: лыжи, концерты. Учим компьютерной грамотности и правилам поведения в соцсетях. Много говорим о добродетели,

– рассказывает она.

"Все это – о подготовленности к жизни. Мы не нацеливаем детей быть лучше. Наше образование вырастило не одно поколение неудачников из-за того, что в школе приучили, что гордятся только победителями. Мы давно сняли со стен все те плакаты с отличниками и победителями олимпиад. У нас там везде работы детей. Чтобы каждый ребенок чувствовал, что он может чего-то достичь", – добавляет Федоряка.

Специалистка отдела образования, культуры, молодежи и спорта Станично-Луганской военно-гражданской администрации Ирина Прибинская важность радости в образовании объясняет на примере собственного сына. После очередного обстрела мальчик не мог справиться с домашним заданием по математике. Однако, как только он успокоился после пережитого стресса, он понял, как нужно его решать. "Радостно сказал: "Я понял! Дальше – я сам!". Это ощущение радости от самостоятельно полученных знаний, от свободы мысли нужно культивировать в школе. Когда ребенок в дальнейшем что-то будет изучать, будет помнить это ощущение", – объясняет она.

Прибинская также добавляет, что взрослые собственным примером должны научить детей получать радость и удовольствие от того, что они делают. "Иногда такая радость – единственное, что дает нам силы жить дальше. Поверьте, в нашем прифронтовом регионе это осознали очень хорошо", – подытоживает она.