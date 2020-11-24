Временный глава Минобразования Сергей Шкарлет продолжает убеждать украинцев, что детей стоит отправлять в школу с 5 лет. Он назвал несколько аргументов в пользу этой идеи.

И. о. министра образования уверяет, что для него важно мнение каждого гражданина относительно организации обучения в школах с 5 лет. Об этом Сергей Шкарлет написал в своем телеграме.

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По словам Шкарлета, если эту идею поддержат, в МОН разработают соответствующие возрасту детей образовательные и учебные программы.

По его мнению, окончание школьного обучения в 18 – 19 лет (если будет 12-летка) не является ключевым аргументом в дискуссии. "Ошибочно утверждать, что Украина боится учить детей долго или много, хотя именно так трактуют некоторые "политические специалисты" от образования", – добавил он.

Поэтому Сергей Шкарлет назвал три ключевых аргумента относительно начала обучения с 5 лет:

преемственность дошкольного и начального звеньев образования;

чем раньше ребенок начинает осваивать полезные навыки, развивать способности, тем более успешным становится во взрослой жизни;

во взрослой жизни; современные дети развиваются гораздо быстрее, и значительную роль в этом играет бешеный темп развития информационных технологий.

Временный глава МОН заявляет, что дети 5 и 6 лет нуждаются в различных подходах и компетенциях по форме и продолжительности обучения.

"Это дорого", – говорят эксперты. Но наши дети не хуже тех, кто учится в более развитых странах, и поэтому аргументы в пользу "экономии" считаю нецелесообразными. Моя задача – найти возможности и поддержку,

– подытожил Шкарлет.

К слову, ранее идея Шкарлета отправить ребенка в школу в 5 лет вызвала у украинцев достаточно неоднозначную реакцию.

Так, детский психолог Светлана Ройз говорит, что эксперты редко видят готовность к школе детей в возрасте до 6 лет. "Очень редко у современных детей образовательная мотивация дорастает до 7 лет. Все, что в учебе до 7 лет не является игрой, утомляет ребенка", – говорит она.

Больше мнений экспертов об обучении с 5 лет – читайте здесь.