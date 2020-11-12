Временный глава МОН Сергей Шкарлет заявил, что Украина должна пересмотреть подход к 12-летнему обучению. Также он высказал идею начинать обучение с 5-ти лет, потому что это, по его словам, является распространенной практикой в европейских странах.

Да, в европейских странах полное общее среднее образование длится не менее 12-ти лет. И только в Турции ученики заканчивают школу в 18 лет, сообщает издание "Новая украинская школа".

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"В Европе и других странах, которые имеют лучший уровень качества подготовки, – ученики учатся в школе до 18 или даже 19 лет. Потому что в 18 лет человек является более подготовленным и зрелым к следующему выбору и самостоятельности", – объясняет экс-министр МОН Лилия Гриневич.

Интересно, что продолжительность общего среднего образования – не менее 12 лет составляет в 19 странах; 13 лет – в 17 странах; 14 года – в 2 странах.

Со скольки лет учатся в разных странах мира

В Турции обучение начинается в 5,5 и продолжается 12 лет.

На Кипре обучение может начинаться в 5,5 лет и продолжаться 12,5 лет

На Мальте, в Англии, Уэльсе и Шотландии обучение начинается в 5 лет и продолжается 13;

В Северной Ирландии обучение начинается в 4 и длится 14 лет;

В Ирландии – тоже в 4, но длится 15 лет.

По словам Гриневич, обучение с 5 лет – это дошкольное образование. Зато школьное образование практически во всех странах начинается с 6 лет. В странах, где обучение начинается раньше, это только в дополнение к 12 годам полного общего среднего образования. То есть, де-факто, это тоже дошкольное образование.

Продолжительность обучения в некоторых странах Европы



Продолжительность обучения в странах Европы / Фото НУШ

Кроме того, более 95% учеников европейских школ, несмотря на необязательность, продолжают обучение по академическим или профессиональным направлениям и так завершают получение полного общего среднего образования.

Продолжительность обучения на различных уровнях образования такова:

начальное образование: 4 года – в 10 странах; 5 лет – в 7 странах, 6 лет – в 17 странах, 7 или 8 лет – в 6 странах.

базовое образование: 3 или 4 года – в 23 и 12 странах соответственно, 5 или 6 лет – в 4 странах.

профильное образование: 3 года – в 17 странах, 4 года – в 19 странах, 2 года – в одной стране (Литва) при продолжительности базового образования 6 лет, 5 лет – в 3 странах.

Добавим, что для 5-леток нужна легкая программа, и в конце 4 класса ученики будут знать и уметь меньше, чем сейчас. Поэтому, это будет нужно наверстать в базовой школе, чтобы к концу 9 класса ученики освоили базовую программу и были готовы к получению профильного образования.

Что говорят исследования? Европейские ученые утверждают, что каждый дополнительный год обучения приводит к более 8% увеличения уровня заработной платы у уже взрослого населения. Также это поднимает макроэкономическую производительность непосредственно на 6,2%.

Учебная нагрузка: европейцы больше учатся

Ученые выяснили, сколько уроков имеют ученики в Украине и за рубежом в течение года. Исследования показывают, что чем больше занятий имеют учащиеся, тем лучше у них результаты.

Да, учащиеся в украинских школах учатся менее 175-ти дней, определенных законом об образовании. Традиционно обучение заканчивается до 1 июня, а во многих европейских странах обучение дольше, а летние каникулы могут длиться 6-12 недель. Поэтому, украинские ученики имеют меньше учебных дней, чем европейцы, да еще и учатся меньшее количество лет.

Это приводит к тому, что для усвоения образовательных программ соответствующего уровня знаний украинским школьникам предоставляется меньше времени, чем их сверстникам из европейских стран.