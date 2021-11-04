Почему детей не могут наказать? По словам родителей, проблема в том, что виновники – это инклюзивные дети. Их мать говорит, что на сыновей клевещут, потому что хотят выжить из класса.

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Буллинг от братьев-одноклассников

Мамы почти всех учеников 4-А класса собрались, пока дети учатся на дистанционном обучении. По их словам, в школу дети ходить боятся. Все из-за того, что двое братьев-близнецов бьют, душат, царапают и обзывают других детей.

10-летние близнецы Назар и Богдан учатся инклюзивно. Дети имеют моторную алалию – задержку развития речи. "И именно поэтому к ним в школе вроде бы предвзятое отношение. Цель бунта – спровадить их учиться дома", – считает их мать.

Интересно, что у близнецов трижды меняли ассистентов, помогающих с инклюзивным обучением. Также сменили классного руководителя и практического психолога – все из-за жалоб матери. А еще были просьбы к остальному классу потерпеть и пойти на компромисс.

Педагоги говорят, что в школе учатся еще трое инклюзивных детей. Но с ними нет проблем. Поэтому предполагают, что в этом случае – проблема не в детях, а в их матери.

Что говорят в полиции

В полиции уже доказали пять фактов буллинга со стороны братьев в отношении одноклассников. И передали дело в суд. Теперь матери грозит штраф до 3 тысяч гривен.

В то же время юристы признают, что этот конфликт можно решить исключительно путем примирения и диалога. Вот только за три года этого сделать не удалось. В лицее же снова ждут проверку, ведь мама пожаловалась на правительственную горячую линию.

К слову, в Житомирской области суд привлек к ответственности отца за невыполнение обязанностей. Уже дважды в суд присылали протоколы относительно поведения его сына-ученика. В частности, он угрожал сверстнику, употреблял нецензурную лексику и требовал деньги.