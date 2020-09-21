В учебниках украинского языка для третьего класса нашли скрытую рекламу популярной марки воды и львовской кофейни. Это возмутило и шокировало многих родителей школьников.

В частности, в учебнике заметили логотип "Львовскоф копальни кофе", которую назвали самой популярной кофейней во Львове. О рекламе написал Евгений Лобанов на своей странице в Фейсбуке.

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Кроме того, он заметил, что на развороте третью часть страницы занимает этикетка минеральной воды "Моршинская". Однако родители возмущены, что благодаря такой рекламе учеников учат украинскому языку.

"Только мне кажется, что реклама моршинского в учебнике "украинского языка" 3 класса – это ни в какие рамки...", – написал Лобанов.

Реклама в школьном учебнике / Скриншот поста

Скрытая реклама для учеников возмутила пользователей сети. Люди начали писать комментарии под постом: "Зе-образование, дальше будет..", "Ненормальные, тогда в старших классах, что рекламируют?", "Главное – там русский оператор. Вообще-то бизнес покойного Березовского. Кремль добрался и до учебников?" и тому подобное.