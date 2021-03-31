В школьных учебниках по истории Украины для 9 и 10 классов заметили искаженную карту Украины. Она была без оккупированного полуострова Крым.

Ошибку заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский. В частности, учебники для 10 класса с картой без Крыма есть в свободном доступе на сайте Института модернизации содержания образования.

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Крым на карте Украины отсутствует в учебнике "История Украины. Учебник для 10 класса учреждений общего среднего образования" от издательства "Грамота" за 2018 год. Его автором указан Алексей Струкевич – доктор исторических наук и профессор.

Уже на 4-й странице учебника указаны "условные обозначения" для дальнейшей работы с книгой. Первое из них – под названием "работаем с историческими понятиями и картами". Изображение небольшое, но сразу заметно, что карте не хватает украинского полуострова.



Карта Украины без Крыма / Скриншот из учебника

На странице учебника четко заметна ошибка. Такая же "неточность" есть в и учебнике для 9 класса.



Условные обозначения / Скриншот из учебника

Ложная карта Украины вблизи / Скриншот из учебника