Народные депутаты зарегистрировали законопроект по обеспечению качества учебной литературы. Если его примут, то украинские учебники будут проходить экспертизу на соответствие стандартам.

Вопрос о целесообразности содержательного школьного учебника вызвал бурную дискуссию среди образовательных экспертов. Своим мнением поделилась и нардеп Инна Совсун в фейсбуке.

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"Мы с коллегами зарегистрировали законопроект №3900 по обеспечению качества учебной литературы", – отметила нардеп.

По ее мнению, такой законопроект нужен, поскольку последнее время в школьных учебниках родители и учителя замечают много ошибок и рекламы.

Инна Совсун привела для примера недавний конфликт относительно учебника по химии для 9 класса, где ученикам советуют пить раствор соды для профилактики и лечения онкологических заболеваний, смягчения кашля во время простуды. Оказалось, что эти советы автор взяла с сайта "Всеукраинской ассоциации пенсионеров".

Совсун вспомнила и о других ошибках, которые в последнее время выныривали в школьных учебниках:

Например, в учебнике "Основы семьи" для 10-11 классов контрацепцию назвали неэтичной и противоречащей природе семьи. Там также критикуют половые отношения до брака и подчеркивают, что мама в основном занимается домашними делами и "предназначение женщины – давать и оберегать жизнь".

Кроме того, по соцсетям прокатилась волна возмущения и из-за учебника истории, где рассказывали, что Киев основан в 19 веке, а Софийский собор и Киево-Печерская лавра – памятники тех времен.

Что известно об этом законопроекте

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что качество учебной литературы, в том числе и школьных учебников, является большой проблемой в школах. В частности, там присутствуют дискриминационные выражения и изображения (дискриминации на основании пола, расы, этнического происхождения, состояния здоровья).

Депутат добавила, что после принятия законопроекта украинские учебники, изготовленные за государственный счет, будут проходить экспертизу на соответствие таким стандартам:

научный характер;

академическая добропорядочность;

отсутствие дискриминационных высказываний.

Авторы законопроекта уверены, что эти изменения смогут установить четкие требования к качеству учебной литературы и средств обучения, прежде всего тех, которые используются в школах.

Законопроект предлагает следующее:

установить требования по соблюдению норм академической добропорядочности при создании учебной литературы;

установить список полномочий органа исполнительной власти в сфере образования относительно научного и методического обеспечения образования;

установить требования к научному характеру учебной литературы, которая используется в обучении в учебных заведениях, и запрет на высказывания, изображения, видео- или аудиоматериалы дискриминационного характера в учебной литературе;

определить обязательность экспертизы учебной литературы, которая изготавливается за средства государственного бюджета, на предмет соответствия требованиям законодательства;

установить право инициировать экспертизу учебной литературы, которую изготовили за средства физических и юридических лиц и используют в учебных заведениях.

Авторы законопроекта заверили, что принятые изменения не приведут к увеличению расходов из государственного и местного бюджетов, поскольку экспертиза учебной литературы уже предусмотрена в расходах госбюджета.

Какие еще скандалы были со школьными учебниками: