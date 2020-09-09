Недавно в Сети родители начали публиковать возмутительные фото того, как кормят детей в школах Киева во время карантина. Поэтому школьные столовые города начали публиковать видео, которые показывают, чем на самом деле кормят учеников.

Ситуация с питанием заставила поваров в школах запустить флешмоб с названием "Стоп фейк". Все фото и видео публикуют в соцсетях, в том числе и на странице Департамента образования и науки города Киева, передает 24 канал.

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К примеру, завтраки для детей показала школа №42 Днепровского района. Там отметили, что все блюда вкусные и аппетитные.

На фото заметно, что учеников кормят бургерами и запеченным картофелем. А подают все в специальных боксах. Кроме того, ученики всегда моют руки перед приемом пищи. В школе заверили, что они прилагают максимум усилий, чтобы питание соответствовало требованиям во время карантина.

А в специализированной школе № 254 Святошинского района коллектив поваров рассказал, что их завтраки для учеников вкусные и полезные. Ежедневное меню для детей заведения является сбалансированным, в частности там обязательно должны быть овощи и фрукты, а также витаминизированные напитки.

На видео видно, что детям в специальнный индивидуальный пакет кладут бургер с котлетой, две сливы и сок.

Зато учеников УВК 141" ОРТ " города Киева также кормят вкусными бургерами, печеной картошкой, яблоком и компотом.

А в школе Голосеевского района учеников порадовали вкусными оладьями с йогуртом. Администрация школы подписала сообщение так: "Какая же была радость сегодня в столовой. Ученики радостно восклицали: "Ура! Оладьи с йогуртом!".

Еще одна школа – гимназия №34 Подольского района – показала мастер-класс по приготовлению завтраков для учащихся 1 – 4 классов. Так, показали, что к бургеру добавляют листья салата, помидор, запеченное мясо. Это все упаковывают в крафтовый пакет.

НВК "Доминанта" в Днепровском районе Киева показали, как их повар раскладывает завтраки в специальные боксы для учащихся. Школьников кормили сырниками. варениками и чаем.

"Шеф-повар Надежда Мельник, кроме любви к приготовлению блюд, имеет большое желание учиться новому! Ведь профессия повара интересна для тех, кто любит угощать других вкусными блюдами и придумывать что-то новенькое", – добавили в сообщении.

Почему возник скандал из-за питания учеников в школах

В школах Киева детей кормят специальными ланч-боксами во время карантина, однако их состав возмутил многих родителей. Так, киевлянка рассказала, что дети получили на завтрак два кусочка сыра, маленькую булочку, яблоко, сливу, кусочек несвежего банана и сок.

Как на это отреагировали в МОН?

На своей странице в фейсбуке заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий написала, что таких "завтраков" для учащихся начальной школы недостаточно, но в условиях пандемии организация школьного питания требует других подходов.

"Это вынужденные действия на период, пока в стране действует карантин... Такие боксы – не замена полноценному питанию, а лишь альтернатива на время карантина", – сказала заместитель министра образования.