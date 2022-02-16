Следует признать, что часть своей зарплаты учителя и руководители школ постоянно вынуждены тратить на организацию образовательного процесса.

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В результате реальная зарплата педагогов значительно ниже задекларированной, потому что они вынуждены определенную часть полученных средств тратить на школу.

Однако решить проблему поборов, прежде всего, мешает несостоятельность большинства педагогов бороться за собственные права на своем рабочем месте.

Так, Игорь Ващенко рассказал, что он 35 лет был директором сельской школы. Пожертвованных личных средств хватило бы не на один автомобиль. Создать благотворительный фонд так и не удалось.

Деньги направлял на новую мебель в классы (хотя это проблемы учредителя, но от районного совета ответ был всегда один – денег нет). Школа полностью подавлена ​​обществом,

– говорит он.

Как учителю бороться с поборами в школе

Во-первых – активно требуйте от учредителя достаточного уровня расходов на обеспечение образовательного процесса и содержания помещений учебных заведений.

Конечно, для этого нужно подключать местных депутатов, родителей-активистов, СМИ. Кроме того, не бояться выходить на акции протеста и применять какие-то законные средства давления на власть.

Во-вторых – не нужно вестись на лицемерную игру по «запрету» сбора денег с родителей на нужды школы.

Благотворительные фонды при школе – это нормально, и это единственный выход. Но надо делать это официально, иметь благотворительную программу, соглашение о сотрудничестве школы с благотворительным фондом, отчитываться о расходах и т.д.

В третьих – софинансирование школьного образования собственных детей – это тоже нормально, и дополнительная часть образовательного процесса (например, тьюторское сопровождение или работа объединений по интересам) должна оплачиваться родителями как дополнительная образовательная услуга. Конечно, на средства родителей должны быть организованы любые экскурсии, туристические поездки, празднования и т.д.

В-четвертых, организация разных акций в поддержку школы – это тоже привычная практика во всем мире.

Например, как честно и законно "влезать в карман родителей", показывает практика, работающая в немецком заведении Neues Gymnasium Bochum. Даже там школа не может обойтись без родительской помощи.

Там, когда сообщают родителям о любом празднике, в приглашении спрашивают: "Чем вы можете помочь в его организации?". Кто-то может испечь пирог, кто-то – поволонтерить на гриле, кто-то – поработать продавцом в кафе и т.д. Но деньги напрямую не берут,

– рассказал Игорь Ващенко.

Выпускники тоже зарабатывают копейку на таких мероприятиях: пекут вафли и продают их родителям и детям. А еще одна из статей заработка – продажа теннисок с символикой гимназии.

В-пятых – нужно использовать имеющиеся возможности самостоятельно зарабатывать деньги.

Бывший директор добавляет, что в Украине нужно, наконец-то, избавиться от шаблонов о бесплатности всего, что связано со школьным образованием.

Ведь даже в очень крутой гимназии Neuen Gymnasium Bochum даже боксы для хранения вещей родители для своих детей арендуют (это стоит 17 евро в год). А о том, что почти везде в мире нужно покупать учебники, говорить бессмысленно.

К слову, учитывая статистику судебных решений по случаям травли, проблема буллинга сейчас очень актуальна. Поэтому образовательный омбудсмен Сергей Горбачев предлагает законодательные инициативы по усилению ответственности за буллинг. По его словам, учителей, издевающихся над учениками, нужно лишить надбавки, звания или снизить им категорию.