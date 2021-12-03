Школьные медсестры могут получать 13 тысяч гривен зарплаты, – Гришина

Медикам в образовании правительство предлагает установить специальные надбавки за престижность труда в размере до 500% от оклада для врачей и до 300% – для среднего медицинского персонала. Так, школьные медсестры смогут получать зарплату в размере 13 тысяч гривен.

Председатель подкомитета по вопросам высшего образования образовательного комитета ВР Юлия Гришина отметила, что это восстановит справедливость между ведомственными медработниками и медработниками, финансируемыми НСЗУ.

К теме Как изменится зарплата медиков в 2022 году: назвали суммы

По ее словам, учителя будут зарабатывать почти вдвое больше, чем получают сейчас.

Если сегодня в киевской школе медицинской сестре предлагают зарплату в 6 – 7 тысяч гривен, то со следующего года ей должны будут предоставлять ежемесячную премию и начислять минимум 13,5 тысяч гривен,

– заявила она.

К слову, еще в январе правительство приняло постановление о медицинском обслуживании учащихся. Так, каждую школу обязали иметь в штате медицинского работника.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, медицинское обслуживание может осуществляться медиками, которые входят в штат школы, или можно заключить договор с любым заведением здравоохранения медобслуживания.

Текст публикации Юлии Гришиной:

Актуальная информация для медиков в образовании! Медикам в образовании Кабмин предлагает установить специальные надбавки за престижность труда в размере до 500% от оклада для врачей и до 300% для среднего медицинского персонала.

Если сегодня в киевской школе медицинской сестре предлагают зарплату в 6-7 тысяч гривен, то со следующего года ей должны будут предоставлять ежемесячную премию и начислять минимум 13,5 тысяч гривен.

То есть справедливость между ведомственными медработниками и медработниками, финансируемыми НСЗУ, будет восстановлена! Спасибо за помощь Виктору Ляшко и Михаилу Радуцкому!