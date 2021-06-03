В то же время кандидат медицинских наук и медблогер издания MedGoblin Андрей Семьянкив, который раньше работал анестезиологом, опроверг этот "научный факт".

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По его словам, авторам учебника нравится псевдонаука в исполнении Месмера, который популяризировал гипноз и говорил о чудодейственной силе магнитов. Так, в "Естествознании" на странице 60 утверждают, что магниты увеличивают опорную способность организма к болезням.

"Магнитные явления используют в медицине. Например, магнитотерапия – безболезненная процедура, польза от которой ощутима. Под действием магнитных сил возрастает сопротивляемость организма различным заболеваниям", – говорится в учебнике.



Антинаучный бред о магнитах в учебнике / Скриншот из учебника

Однако Андрей Семьянкив опровергает этот тезис, ссылаясь на исследование.

Для всех, кто ждет завершения интриги, спешу сообщить, что магнитотерапия – бездоказательная чушь. Ну не работает она (даже, если в кабинете физиотерапии на вас вешают "патужный советский магнит военной разработки"). Не работает и все,

– пишет медик.

Семьянкив отметил, что авторы учебника также уверены в том, что от фаз Луны зависит энергичность и поведение людей. Мол, в дни полнолуния некоторые люди становятся сварливыми и нервозными.

"Вам будет смешно, но, на самом деле, это тоже исследовали, и это – неправда. Невежественных людей и так много, для чего умножать их количество в школах?", – добавляет он.

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Отметим, что учебник по естествознанию для 5 класса был издан в 2013 году, а авторами учебника являются Ольга Ярошенко и Валентина Бойко. Эту учебную литературу рекомендовало Минобразования.

К слову, в учебнике по химии для 9 класса писали, что сода обладает профилактическими и лечебными свойствами при онкозаболеваниях. Информацию взяли с сайта Всеукраинской ассоциации пенсионеров, врачи эту информацию опровергают.