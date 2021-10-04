В школьном меню теперь будут минестроне, фриттата, шпундра, – Клопотенко о реформе питания

Евгений Клопотенко занимается реформой школьного питания. Он считает, что дети должны питаться сбалансировано и полезно, поэтому создал 160 новых блюд для школ. Учеников будут кормить минестроне, фриттатой, шпундрой и другими блюдами. Колбасы с сосисками не будет, но котлеты останутся.

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал в интервью журналистам, как изменится питание для украинских школьников и какие новые блюда для них добавили.

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Чем будут кормить школьников

Клопотенко говорит, что школьников больше не будут кормить сардельками и колбасой. Но котлеты останутся – правда, теперь их будут запекать, чтобы были полезнее.

Но в целом меню сильно изменится. Будет много такого, что взрослых способно удивить: "Мой ребенок сегодня будет есть минестроне, лобио и фриттату".

"В этом и идея – если с детства учить детей есть такую еду, то, повзрослев, они не будут пугаться названий. А пока у нас так: "Я не знаю, можно ли моим детям есть минестроне. Может, это что-то страшное", – говорит шеф-повар.

В школьном меню теперь будут:

яичница скрамбл;

итальянский омлет фриттата;

итальянский овощной суп минестроне;

куриные наггетсы;

шпундра (свинина, тушеная со свеклой в свекольном квасе);

верещака (свиные ребрышки, запеченные в квасе со специями и чесноком);

гамула (печенье, которое готовят из пюре из запеченного яблока).

Еще в блюда начнут добавлять специи – тимьян, копченая и обычная паприка, хмели-сунели, куркума и так далее. Хотя раньше специи в блюдах для школьников запрещалось использовать.

Всего Клопотенко разработал для школьных столовых 160 рецептов. Полное обновленное меню для учеников – читайте в статье.

Сколько стоят новые блюда

Евгений Клопотенко говорит, что стоимость его меню только на 2 – 3 гривны превышает сумму, которую выделяют на питание одного школьника. Он отмечает, что составил меню по новым нормам, и чтобы еда им отвечала, надо увеличить финансирование на 15-20%.

Минобрнауки и Минздрав создали новую нормативную базу, которая регулирует питание детей. Если раньше это было 100 грамм салата и 100 грамм хлеба, то теперь 300 грамм салата и 10 грамм хлеба. Надо больше овощей класть в тарелку. Именно из-за этого рацион дороже,

– говорит он.

По его словам, раньше на питание одного ребенка выделялось 13 гривен, а теперь – 17 гривен. На местах бюджеты будут увеличиваться.

Готовы ли к реформе школьные повара? Шеф-повар уверяет, что в меню нет ни одного блюда, которого бы не смогли приготовить школьные повара. "Я старался сделать так, чтобы все было привычно и понятно", – говорит Клопотенко.

Шеф-повар уверен, что реформу удастся реализовать. Когда повара попробуют готовить новые блюда, то поймут, что ничего кардинального нового им готовить не нужно.

Как появилась идея изменить школьное питание? Клопотенко говорит, что идея появилась еще 5 лет назад. Как-то он зашел в школьную столовую и вспомнил, как сам ел ту ужасную еду, будучи школьником. “Я почувствовал силу изменить это и дать украинским детям крутую еду”, – признался повар.

К слову, первый этап реформирования школьного питания уже закончился. Новые требования к меню учащихся начали действовать с 1 сентября 2021 года. Но здесь есть переходный период – до 1 января 2022 года.

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