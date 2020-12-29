В США во время карантина учащимся дают бесплатные пакеты с едой. Кроме того, в школьных столовых там запрещают есть сладкое и обязательно есть порция фруктов на обед. Что известно о питании в школах Америки – читайте в материале.

О питании в американских школах рассказала украинка Ольга Крип, которая вместе с семьей уже 7 лет проживает в США. Ее старшие сыновья посещают первый и четвертый классы государственной школы, сообщает издание "Освіторія".

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Какое питание предоставляют ученикам в школах США

Вход в столовую по карте

В школе дети могут завтракать и обедать. Каждый ученик имеет свою карточку, которую сканирует на входе в столовую. С подключенного счета родителей автоматически снимают стандартную сумму, но ребенок может есть все, что захочет.

Кроме того, обучение в государственных школах США полностью бесплатное. Единственное, что нужно оплачивать – питание. Сумма для каждого ребенка отличается и зависит от годовой прибыли семьи. Верхний предел – 1,68 доллара за завтрак и 2,78 доллара за обед. Все детки, которые имеют какие-то заболевания, питаются бесплатно.

Американское школьное меню — это сочетание полезной пищи с любимой для детей. Ежедневно они получают свежие фрукты и овощи. Но есть и какие-то любимые детьми блюда – пицца, спагетти, картошка фри, сэндвичи. Также им дают соки, обычное и шоколадное молоко, йогурты. Вся еда гипоаллергенная.

Интересно и то, что делиться едой с другими запрещено. Также в школу категорически нельзя приносить (даже для собственного питания ребенка) орехи и сладости. В общем такие "сладкие столы" запрещены.

Как помогают ученикам во время карантина

Как изменилось питание детей в США во время карантина? Во время пандемии родители учеников дважды в неделю получали из школы пакеты продуктов. Их бесплатно выдают всем школьникам.

Это сделано не только для тех детей, которые уже посещают учебные заведения, но и для всех, кто перешел на онлайн-обучение. В начале учебного года каждая семья могла выбрать один из форматов — либо смешанное обучение (два дня в школе, три — онлайн), либо полностью онлайн.

Что примерно содержит пакет для двоих детей в неделю:

6 пакетов обезжиренного молока;

8 пакетов шоколадного молока;

8 свежих фруктов (преимущественно это яблоки, бананы, апельсины);

8 пакетов консервированных фруктов (груша, ананасы, апельсин, ассорти);

8 пакетов хлопьев для приготовления быстрого завтрака;

8 бутербродов с разным наполнением. Часто это сыр и ветчина;

4 стика твердого сыра – чаще всего чедер;

свежие овощи: брокколи, горошек, кукуруза, сельдерей, морковь, огурец;

печенье или чипсы;

пакетированный сок;

основное блюдо — макароны с сыром, картофель фри с соусом или что-то вроде мясной подливки.

Школьное питание в Украине с 2021 года

К слову, в Украине решили разработать порядок правильного питания в школах и садиках. Так, с января 2021 года учебные заведения должны учесть особенности различных возрастных групп детей и подростков, а также сделать школьные меню разнообразными и сбалансированными в соответствии с потребностями учащихся.

В Минздраве подчеркнули, что в новом проекте школьного питания будут запрещены такие продукты: