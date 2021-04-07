В Украине начался отбор школьников для участия в Международной молодежной научной олимпиаде IJSO 2021. Он будет включать два этапа, и финалисты будут представлять Украину в Дубае.

Кто может принять участие в Олимпиаде

Пройти национальный отбор могут школьники, которые учатся в 8 классе и старше, в возрасте 15 лет, которые обладают основательными знаниями по физике, химии и биологии одновременно.

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Как принять участие? Для участия в национальном отборе претендентам необходимо зарегистрироваться, заполнив форму по ссылке. Регистрация участников продлится до 5 мая 2021 года.

Всеукраинский национальный отбор будет включать 2 этапа, по итогам которого будет определено 6 знатоков естественных дисциплин. Именно они и будут представлять Украину на международном финале в Дубае (ОАЭ).

Как будут отбирать школьников

I этап отбора

Он состоится 25 мая и будет предусматривать онлайн-тестирование по физике, химии и биологии, которое будет включать 45 заданий разного уровня сложности (по 15 по каждому предмету) и продлится 3 астрономических часа.

Формат, уровень сложности и процесс оценивания заданий будет отвечать требованиям проведения международного финала IJSO.

II этап отбора

Это будет учебно-подготовительный лагерь, куда пригласят лучших участников i этапа. Там школьники будут проходить подготовку совместно с членами программного комитета. По этим результатам 6 лучших школьников получат право представлять Украину на международном финале IJSO.

С материалами и программой олимпиады можно ознакомиться по ссылке. Добавим, что уже в 2022 году гостей со всех уголков мира будет встречать Киев, который был выбран местом проведения международной олимпиады IJSO.

Что известно о международной олимпиаде IJSO

Это одна из 12 самых престижных мировых научных олимпиад для молодежи, направленная на популяризацию науки и естественных дисциплин.



Каждый год молодежь со всего мира собирается для того, чтобы принять участие в индивидуальных и командных соревнованиях, продемонстрировать и оценить свои знания и достижения в изучении естественных наук.



В 2018 году Малая академия наук Украины приняла участие в Олимпиаде как наблюдатель, а в 2019 году состоялся дебют украинской команды, который увенчался большим успехом – тремя бронзовыми медалями.



Особенностью Олимпиады является комплексность и междисциплинарность, участники должны показать знания и навыки одновременно по трем естественным дисциплинам: физике, химии и биологии. Конкурсная программа международного финала IJSO состоит из соревнования в теоретических заданиях, тестах и решении задач, а также командном туре, который предполагает работу над экспериментальными задачами.

К слову, Немецко-американский банк объявил конкурс сочинений для детей в возрасте от 13 до 18 лет. Победитель получит 10 000 долларов на обучение в одном из вузов США.