Поэтому учеников "попросили" ходить в туалет в выгребную яму. Родители пожаловались на проблему, и в ответ получили заявление о "панике на пустом месте".

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В школе под Симферополем у детей нет туалетов – сломались

Беда в том, что в том учебном заведении (речь о Пожарской школе под Симферополем ) еще с начала учебного года работал только туалет для мальчиков.

Туда же приходилось ходить и девочкам, но недолго – и этот туалет закрыли.

Поэтому детей фактически заставили справлять естественные потребности в выгребную яму в руинах рядом со школой.

Ученики и родители жалуются, но директриса только разводит руками. Мол, родители паникуют на пустом месте, потому что удобств школьников лишили всего на один день. Проблему якобы уже устранили.



Такие вот туалеты в крымской школе под Симферополем / Фото "Лента дна"



Поскольку уборные сломались, детей заставляли ходить в выгребную яму / Фото "Лента дна"

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