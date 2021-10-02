Поэтому учеников "попросили" ходить в туалет в выгребную яму. Родители пожаловались на проблему, и в ответ получили заявление о "панике на пустом месте".
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В школе под Симферополем у детей нет туалетов – сломались
Беда в том, что в том учебном заведении (речь о Пожарской школе под Симферополем) еще с начала учебного года работал только туалет для мальчиков.
- Туда же приходилось ходить и девочкам, но недолго – и этот туалет закрыли.
- Поэтому детей фактически заставили справлять естественные потребности в выгребную яму в руинах рядом со школой.
Ученики и родители жалуются, но директриса только разводит руками. Мол, родители паникуют на пустом месте, потому что удобств школьников лишили всего на один день. Проблему якобы уже устранили.
Такие вот туалеты в крымской школе под Симферополем / Фото "Лента дна"
Поскольку уборные сломались, детей заставляли ходить в выгребную яму / Фото "Лента дна"
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