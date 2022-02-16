А в тех школах, где нет укрытий, детей будут эвакуировать в ближайшие подземные переходы и бомбоубежища.

Важно Если начнется полномасштабное вторжение РФ: что делать школам, ученикам и родителям

Детям дают инструкции

Ученики на уроках учатся быть осторожными с гранатами и минами. Полицейские объясняют, что самое безопасное место – первый этаж возле опорных колонн подальше от окон.

Родителям киевских учеников администрации школы разослали инструкции о том, как поступать их детям в чрезвычайной ситуации.

Самое важное:

не паниковать,

оставаться рядом с учителями,

выходить из класса после тревожного сигнала,

заходить в укрытия по одному и тому подобное.

Школьников тренируют идти в бомбоубежище

За разными классами в школах расписаны разные подвальные помещения и учеников тренируют, как туда попасть без толчеи и борьбы за место.

Однако столичные школы разделись – некоторые не проводят такие тренировки, чтобы не сеять панику, а часть учреждений отрабатывает эвакуацию на практике.

Это обучение не о панике, а обучение – как выжить в чрезвычайных ситуациях. У нас сегодня могут быть заминирования, завтра – может произойти и пожар в школе,

– говорят правоохранители.

Учителя добавляют, что наработанное практически лучше всего запоминается в стрессовой ситуации. Мол, так работают наши нейронные связи – мы делаем в тот момент то, что у нас четче всего отработано.

Некоторые школы даже обустроили подвалы для длительного пребывания детей. Расчистить пришлось даже те подземные укрытия, где годами был только хлам.

Во время тренировок дети должны пробыть в подвале почти три часа. Там должны быть запасы воды и отдельные кабинеты для биотулетов.

Однако есть школы, где нет подвального помещения. Там детей будут эвакуировать в ближайшие подземные переходы и бомбоубежища.

Ученикамм также рекомендуется иметь с собой написанные на бумаге контакты родных для связи.

У детей стало больше вопросов о войне

Школьный психолог говорит, что в последние дни наиболее частый вопрос от детей о войне. А такие тренировки, по ее словам, помогут снять напряжение.

Знаете, что наиболее частый вопрос от школьников – будет ли война. Дело в том, что здесь я не могу ответить. Наше дело как раз и состоит в том, чтобы не дать ответ – будет или не будет, а – что делать, если,

– рассказала психолог.

Эксперты считают, что собственные инструкции на случай чрезвычайных событий должны быть во всех школах Украины.

К слову, львовские школы учат учеников 9-11 классов стрелять из пневматического оружия. Такие занятия будут проводить каждый день, а стрелять планируют научить всех старшеклассников. Директора также прошли похожее обучение. Подробности – читайте здесь.