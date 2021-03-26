Запорожская область находится в оранжевой зоне. Но комиссия по ТЭБ и ЧС постановила перевести образовательный процесс в школах в онлайн. Теперь окончательное решение должны принять местные власти.

Об этом сообщил первый заместитель председателя облгосадминистрации Владимир Шустов. Он отметил, что эти меры ввели для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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Как изменится обучение

Дистанционно будут учиться ученики 5-11 классов.

Ученики младших классов и детских садов могут посещать учебные заведения.

На заседании также отметили, что в случае ухудшения ситуации в регионе запретят проведения всех массовых, культурных, религиозных и спортивных мероприятий.

Решение, переводить ли школьников на онлайн обучение, должен принять местный совет.

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Обратите внимание! Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Запорожской области продолжает ухудшаться – количество больных растет. За минувшие сутки, 25 марта, зарегистрировали 488 новых случаев заболевания. Худшее положение – в Мелитопольском и Пологовском районах.