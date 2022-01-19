Кто может принять участие в конкурсе
Дети до 18 лет могут участвовать в составе команд стартапов, а зарегистрировать свой стартап в Украине с согласия родителей можно даже в 16 лет.
К теме Школьница из Черкасс выиграла всеукраинскую олимпиаду по 10 предметам
Потенциальные участники могут подавать заявки на участие в Startup World Cup 2022 через главный сайт SWC.
Организаторы глобального конкурса выберут 12 финалистов. Они 31 марта сразятся за победу в Киеве, в КВЦ "Парковый". Победителя выберет жюри после презентации всех 12 стартапов.
Стартап-победитель украинского этапа сможет представить свой проект на Великом финале Startup World Cup в Сан-Франциско. Главный приз финала – 1 миллион долларов инвестиций.
В МОН говорят, что Startup World Cup – это одна из возможностей реализации для подростков и студентов, которые развиваются в направлении создания новых инновационных проектов.
К слову, эксперты считают лидерство одним из важнейших навыков будущего. Как учителя могут помочь детям формировать навыки на уроках – читайте в статье.