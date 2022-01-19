Кто может принять участие в конкурсе

Дети до 18 лет могут участвовать в составе команд стартапов, а зарегистрировать свой стартап в Украине с согласия родителей можно даже в 16 лет.

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Потенциальные участники могут подавать заявки на участие в Startup World Cup 2022 через главный сайт SWC.

Организаторы глобального конкурса выберут 12 финалистов. Они 31 марта сразятся за победу в Киеве, в КВЦ "Парковый". Победителя выберет жюри после презентации всех 12 стартапов.

Стартап-победитель украинского этапа сможет представить свой проект на Великом финале Startup World Cup в Сан-Франциско. Главный приз финала – 1 миллион долларов инвестиций.

В МОН говорят, что Startup World Cup – это одна из возможностей реализации для подростков и студентов, которые развиваются в направлении создания новых инновационных проектов.

Справка! Startup World Cup называют кубком мира для стартапов, однако это событие не только о соревнованиях. Большой финал в Кремниевой долине – это уникальная возможность встретиться на одной площадке с ведущими инвесторами, учредителями и руководителями инновационных компаний, таких как Apple, Netflix, SoftBank, Cisco.

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