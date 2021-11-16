Школьники и студенты во Львовской области возвращаются к очному обучению: дата и условия

Во Львовской области ученики 5 – 11 классов и студенты университетов могут вернуться к очному обучению при условии вакцинации работников. Возобновить очное обучение планируют со следующего понедельника, 22 ноября.

Дата возобновления очного обучения

Соответствующее решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС. Отметим, что ученики начальных классов во Львове сели за парты еще 14 ноября.

К теме В КГГА назвали условие, при котором киевские школы вернутся к очному обучению

Во Львовской ОГА сообщили, что областная комиссия ТЭБ и ЧС решила возобновить с 22 ноября очное обучение для учеников 5 – 11 классов школ и высших учебных заведений при соблюдении определенных условий.

Условия, при которых возобновят очное обучение

Так, возобновить очное обучение смогут те заведения, где все работники (100%) имеют:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от коронавируса;

международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 (зеленые сертификаты);

отрицательный результат ПЦР-теста, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности, с использованием мобильного приложения "Дия".

Как объяснили в ОГА, даже после возобновления очного обучения в учебных заведениях, работники у которых отсутствуют прививки против коронавируса, подлежат отстранению от работы.

Добавим, что для студентов "Львовской политехники" дистанционное обучение продлили до конца семестра – 31 декабря 2021 года. Об этом сообщили на сайте университета.

Читайте также Во Львовском медуниверситете отстранили от работы 12 невакцинированных работников

К слову, министр образования Сергей Шкарлет заявил, что если в учебном заведении все работники вакцинированы против коронавируса (даже в красной зоне), то детей нужно возвращать за парты.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что учебные заведения должны перейти на очную форму обучения. По его словам, невакцинированных педагогов отстранили, поэтому в учебных заведениях уже должно быть 100% вакцинированных работников.