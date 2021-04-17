Ученики средней школы в городе Аледо оценили одного одноклассника в 100 долларов, а другого – лишь в доллар.

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Группу в Snapchat дети назвали “Работорговля”, затем переименовали ее в "Ферма", а после этого – в "Аукцион".

Сколько школьников принимали участие в группе, в школе не разглашают, ссылаясь на защиту персональных данных.

Директор школы Даниэл Кэролин Ансли заявила, что школьников привлекли к дисциплинарному взысканию за расовые домогательства и кибериздевательства. Темнокожие родители и правозащитники считают, что это подмена понятий.

Это не киберзапугивание, а расизм. Надо называть вещи своими именами. Меня просто тошнит от этого. Кем они себя считают?

– сказал один из родителей Марк Граббс.

Полиция начала расследование этого инцидента. Правоохранители говорят, что в школьном округе нет места расизму или ненависти.

К слову, недавно появилась история расизма в королевской семье. Так, в интервью Меган Маркл заявила, что во дворце обсуждали цвет кожи Арчи. Теперь после обвинений в расизме королевский дворец пересмотрит политику разнообразия.