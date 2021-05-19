Более тысячи школьников со всей Украины представляли свои проекты из разных наук и боролись за золотые медали.

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Президент Малой академии наук Станислав Довгий заявил, что каждый, кто занимается наукой, должен осознавать свою ответственность – что нужно не только придумать какое-то "вау", но и учесть все риски.

"Наши ученики понимают эту важнейшую составляющую науки и в своей деятельности руководствуются правильными принципами: помоги и не навреди", – отметил он.

За какие идеи и проекты юные ученые получили золото

Система для водителей

Десятиклассник Роман Юкленчук из Харькова разработал систему, которая помогает водителям безопасно переезжать перекресток.

Это "тандем" умного светофора и специальной аппаратуры, который будет находиться в автомобиле. Система подскажет водителю расстояние до перекрестка, время сигнала светофора, и предложит оптимальную скорость движения.

По мнению изобретателя, такая система не только поможет уменьшить количество ДТП, что часто случаются на перекрестках, но и сэкономит топливо.

Экономия воды для фермеров

Одиннадцатиклассник Александр Ковальчук из Киева придумал помощника для фермеров – систему "iPoliv". Она помогает на 10% уменьшить расход воды на полях и на 20% повысить урожайность.

Это работает благодаря датчикам, которые собирают данные о влажности почвы и микроклимате на поле и передают их на сервер, где состоится прогнозирование наиболее оптимальных методов обработки земли.

Эффективность солнечных панелей

Одиннадцатиклассница Елизавета Лазарова из Киева нашла способ втрое повысить КПД (коэффициент полезного действия) солнечных панелей, до 30% уменьшить срок окупаемости да еще и сэкономить 70% площадей, занятых солнечными электростанциями.

Девушка придумала уникальную конструкцию – рефлекторную V-образную установку, внутри которой установлены двусторонние солнечные батареи. Кстати, на свою разработку у девушки уже есть патент.

Альтернатива синтетическим утеплителям

Одиннадцатиклассница Анна Туманова из Кировоградской области изобрела альтернативу синтетическим утеплителям – это текстильный материал из соцветия рогоза.

Интересно, что его можно использовать для создания теплоизоляционной одежды и еще и сохранить окружающую среду.

Программа для обезвреживания вирусов

Десятиклассник Дмитрий Жайворонок из Киева создал антивирусную программу для обнаружения и обезвреживания вирусов-шифровальщиков.

Антивирус быстро сканирует файлы и программы в режиме реального времени, находит вирусы, обезвреживает их или отправляет на "карантин" с помощью встроенных алгоритмов.

Добавим, что программа бесплатная и не содержит ограничений, связанных с функциональностью.

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Кроме золотых медалей, школьников на конкурсе наградили левитационными весами, устройством для генерации и передачи сигнала SOS, новым сервисом для видеоконференций и т.д.

Президент МАН подчеркнул, что почти половина школьников получила награды. Впрочем, проекты, которые остались без отличий, также вполне достойные. А победители в течение года будут получать президентские стипендии и смогут представлять Украину на международных олимпиадах и конкурсах.