Школьники Львовщины с 14 марта вернутся к обучению: форму обучения выбирают школы

С понедельника, 14 марта, школьники Львовской области возвращаются к учебе. Очная, дистанционная или смешанная – форму обучения учреждения среднего образования города должны определить сами.

После выбора формы обучения нужно согласовать с военной администрацией. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

К теме Любой переехавший ребенок может приобщаться к обучению на новом месте, – Шкарлет

При выборе очной или смешанной формы обучения работники школы должны принять все необходимые меры безопасности. Если заведение выберет дистанционное обучение – должно использовать единую для него обучающую платформу.

Что должна сделать каждая школа

Сегодня, 9 марта, определиться с формой обучения и предоставить информацию в отделы образования райгосадминистраций;

Обеспечить возможность вовлечения в образовательный процесс детей, переехавших на Львовщину из-за войны и временно проживающих в населенном пункте, где расположена школа.

При условии, если ученики 5-11 классов по определенным причинам в этом учебном году не использовали общешкольную платформу или пока не могут приобщиться к ней, потому что находятся за границей, могут приобщаться к Дистанционной школе «Учиться просто».

Зарегистрироваться для обучения в дистанционной школе можно по ссылке.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Важно – Зеленский показал кадры циничного обстрела детской больницы в Мариуполе: смотрите видео