Школьники Киева возвращаются к очному обучению: что должны знать дети и родители
Источник:"Обозреватель"
Уже 22 ноября для школьников Киева с 1 по 11 классы возобновляют очное обучение в школах. Но ограничения красной зоны в городе не отменили. Почему учеников решили вернуть за парты – читайте в статье.
Решение о возвращении учеников к очному обучению приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) 17 ноября. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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Ранее власти не хотели возвращать учеников за парты
Еще неделю назад продолжалась дистанционка и о возвращении за парты никто и не думал. Тогда 11 ноября мэр заявил, что онлайн-обучение пока не будут отменять, поскольку растет число больных COVID-19 среди детей.
Хотя родители после каникул (с 1 ноября) неоднократно призывали власти вернуть в школы хотя бы учеников младших классов, ведь им дистанционка дается сложнее всего. Но власти игнорировали это.
Мы не можем рисковать здоровьем детей, а также их семей, их близких. Многие дети переносят вирус даже бессимптомно, но могут заразить близкое окружение,
– объяснял Кличко во время брифинга.
Поэтому решение вернуть очный формат стало довольно неожиданным.
Почему изменили решение и возобновили очное обучение
По состоянию на 11 ноября больных COVID-19 подростков в возрасте до 17 лет было 109, 17 ноября – уже 90. Судя по этим цифрам, новые случаи заражения коронавирусом среди детей за сутки стали фиксировать меньше.
Директор департамента образования и науки Киева Елена Фиданян пояснила, что отменить дистанционку решили, потому что учебные заведения готовы к возобновлению обучения в помещениях.
Почему приняли такое решение? Потому что этого хочет община, потому что этого хотим мы с вами. Мы все хотим, чтобы мы вернулись к очному обучению. Но медики должны были сказать, что все, пик пройден, а педагоги должны были сказать – мы готовы. Когда это доложили мэру, он принял решение, которое является безопасным для общества,
– пояснила чиновница.
Добавим, что повлиять на такое решение могла и центральная власть. Так, премьер-министр Денис Шмыгаль неоднократно призывал местные власти вернуть детей за парты. А Минобразования 16 ноября направило письма с рекомендацией отменить дистанционную работу во всех регионах.
Аргументы чиновники таковы:
- подавляющее большинство работников школ вакцинированы от коронавируса;
- очное обучение нужно для социализации детей, они в таком формате быстрее и лучше усваивают материал;
- ВОЗ также призвала страны отказываться от дистанционного обучения;
- правительство разрешило (постановление №1236) заниматься очно ученикам 1 – 4 классов независимо от уровня вакцинации учителей и карантинной зоны. А ученикам 5 – 11 классов – в красной зоне, если весь коллектив учреждения полностью вакцинирован.
Поэтому в Киеве решили со следующей недели возобновить очное обучение. Министр образования Сергей Шкарлет заверил, что с 22 ноября в очном формате начнут заниматься ученики более 11 тысяч школ.
А что с отстранением учителей
По состоянию на 17 ноября, по данным КГГА, в Киеве вакцинированы более 95% сотрудников сферы образования.
Директор департамента образования и науки Киева Елена Фиданян рассказала, что статистику отстраненных сотрудников из-за отсутствия прививок в столице не ведут. Однако заверила, что проблем в школах после выхода в офлайн не будет.
Не будет такого, чтобы в какой-то школе не было много учителей... Будут работать все школы. И в учреждениях будут только те люди, которые имеют соответствующий документ, который позволяет им работать с детьми,
– подчеркнула Фиданян.
Как будут работать школы в Киеве
Отмена дистанционки не означает отмену красной зоны в столице. Для работы школ в офлайн-режиме остаются следующие требования:
- 100% сотрудников школы должны быть полностью вакцинированы (две дозы прививки от коронавируса),
- или же предоставить справку о наличии медицинских противопоказаний или справку о том, что переболели COVID-19.
В Минздраве ранее отмечали, что даже при условии вакцинации всех работников на карантин могут отправить как отдельный класс, так и всю школу. Класс – если заболевает кто-то из учеников, а школу – если таких классов будет более 50%.
К слову, в Украине школы начали возвращаться к очному обучению. Но далеко не все ученики рвутся сесть за парты после дистанционки. Почему так? Читайте Причины и советы, как безболезненно вернуть учеников в классы – в статье.