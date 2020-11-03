В Киеве в начале ноября наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей.

За прошедшую неделю в столице зарегистрировано почти 10 тысяч больных детей и взрослых. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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В КГГА заверили, что в Киеве сейчас снижается заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на 8,5% по сравнению с предыдущей неделей.

В частности, динамика инфекционного процесса находится на низком уровне. По подсчетам, инфицировалось 3864 ребенка (наблюдается снижение на 22%) и 6024 взрослых (наблюдается рост на 3%).

Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди всех детей составляют более 39%, тогда как на предыдущей неделе – 45,9%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 30,4% – зарегистрировано 1734 случая.

К слову, в КГГА приняли решение не переводить школы на дистанционное обучение. Сейчас в Киеве остаются на карантине 8 школ, на дистанционном обучении находятся 449 классов в 133 школах. Всего в столице на COVID-19 болеют 559 учеников и 567 педагогов.