Двое старшеклассников из школы № 24 в Ровно написали рэп ко всеукраинскому Арт-челенджу, который посвящен 150-ти летию со дня рождения Леси Украинки. Видео очень понравилось украинцам и уже набрало более 12 тысяч просмотров.

Текст для видео написал десятиклассник Александр Манелюк, а битбокс-сопровождение создал ученик 11 класса Тарас Пилипака.

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Школьники рассказывают, что такие творческие эксперименты делают литературу интересной для подростков.

Когда учителя предложили принять участие в конкурсе, мы начали искать что-то необычное, творческое и креативное. Я занимаюсь битбоксом, веду свой блог, Саша читает рэп. Поэтому решили совместить наши умения и записать видео,

– рассказывает Тарас Пилипака.

Он считает, что получилось классно. Так, школьники с помощью рэп-песни могут донести до других учеников главные события из биографии Леси Украинки.

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"Это возможность еще популяризировать творчество писательницы. Поэтому, думаю, мы создадим еще не одно такое видео", – убеждают ученики.

К слову, 25 февраля отмечают юбилей – 150 лет со дня рождения украинской поэтессы и общественной деятельницы Леси Украинки.

Краткая биография Леси Украинки

Родилась Лариса Косач (это ее настоящее имя) 25 февраля 1871 года в городе Новограде-Волынском. Отец ее – Петр Косач – был служащим, мать – Ольга Драгоманова-Косач – писательницей, которая публиковалась под псевдонимом Олена Пчилка.

Свое первое стихотворение "Надія" Леся написала девятилетней девочкой. Произошло это под впечатлением от ареста и ссылки в Сибирь родной тетки, Елены Косач. А уже в тринадцать лет Ларису Косач начали печатать. Уже в начале 1893 года во Львове вышел первый сборник стихов поэтессы – "На крилах пісень".

Еще в детские годы Леся заболела туберкулезом, с которым она боролась всю жизнь. Из-за этого девочка не ходила в школу, но дома получила глубокое и разностороннее образование. Так, писательница знала 11 языков, отечественную и мировую литературу, историю, философию.

За свои взгляды и творчество поэтесса находилась под негласным надзором полиции, и цензура не раз запрещала ее произведения. Большинство своих работ она публиковала заграницей – в Берлине, Дрездене, Праге, Вене. Последние годы Леся Украинка жила в Грузии и Египте вместе с мужем Климентом Квиткой.