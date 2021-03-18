В школах Ивано-Франковска у учеников не будет мартовских каникул. Зато у них будут два дополнительных выходных на Пасху.

Городской глава Ивано-Франковска рассказал, что каникулы для детей переносят из-за пандемии. Так, школьники будут отдыхать с 29 апреля по 4 мая 2021 года.

К теме Каникулы в школах Украины 2020 – 2021: когда будут отдыхать ученики

По его словам, этот учебный год (как и предыдущий) – нетипичный. "Он начался сразу с каникул в сентябре, помните?", – напомнил Марцинкив.

Важно! Ивано-Франковск в сентябре 2021 года попал в красной зоне эпидемической ситуации, поэтому там продлили каникулы в школах до 11 сентября.

Мэр города добавил, что сейчас из-за тяжелой ситуации с пандемией и высокой заболеваемости ученики учатся дистанционно.

Марцинкив пояснил, что законом установлено ​​количество рабочих дней для обучения – 175. И если сейчас школы решат сделать мартовские каникулы, то придется продлевать учебный год.

Поэтому сейчас наши городские образовательные учреждения приняли решение перенести каникулы и сделали длиннее пасхальные праздники. Так, ученики будут отдыхать с четверга, 29 апреля до вторника, 4 мая, включительно,

– подчеркнул Марцинкив.

Отметим, что в Ивано-Франковске в детских садах и школах продлили карантин. Они не будут работать, пока не стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

К слову, в Киеве учащихся 5 – 11 классов уходят на каникулы уже с четверга, 18 марта. А садики и начальная школа пока будут работать в обычном режиме. С понедельника, 22 марта, ученики начальной школы также пойдут на каникулы.