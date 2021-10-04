В полицию в городе Зборов обратилась женщина относительно кражи в школе. Именно она обнаружила поврежденное окно в одном из школьных классов.

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По ее словам, со стола исчезла компьютерная техника. Работники полиции задокументировали факт кражи в школе.

В ходе проверки данной информации сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен 12-летний парень. Он уже попадал в поле зрения полицейских за совершение аналогичных преступлений.

Похищенное имущество правоохранители изъяли. Но за противоправный поступок молодой ученик не сможет понести наказание, однако за него будут отвечать родители.

К слову, в Хмельницкой области правоохранители составили админпротокол на директора школы. Его обвиняют в том, что он не сообщил о случае буллинга. Теперь это дело будет рассматривать суд.