Школьник в Луцке играл трусами и надругался над флагом Украины: возмутительное видео
27 ноября 2021 , 00:02Читати новину українською
Источник:"Волынь 24"
В Луцке подросток в школе сорвал флаг Украины и бросил его на пол. Товарищ школьника снял видео, которое впоследствии попало в соцсети.
Инцидент произошел в луцкой школе №15. Все события произошли в одном из кабинетов учебного заведения.
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В Луцке школьник бросил флаг на пол
На видео видно, как школьник повесил на доске просто на флаг Украины трусы. Затем он сорвал белье, а потом и флаг. При этом украинское знамя подросток просто бросил на землю. В течение всего видео парень громко смеялся.
Пользователи соцсети активно комментируют видео. Большинство людей возмутило такое поведение подростка:
- "Когда будет видео с извинениями, позовете меня";
- "Надеюсь этот парень когда-нибудь попадет ко мне во взвод";
- "Да что же это за дети теперь растут?";
- "Пусть выйдет на центральную площадь города и посмотрит в глаза тем, кто погиб за Украину".
Школьник в Луцке сорвал флаг: смотрите видео
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