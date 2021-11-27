Инцидент произошел в луцкой школе №15. Все события произошли в одном из кабинетов учебного заведения.

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В Луцке школьник бросил флаг на пол

На видео видно, как школьник повесил на доске просто на флаг Украины трусы. Затем он сорвал белье, а потом и флаг. При этом украинское знамя подросток просто бросил на землю. В течение всего видео парень громко смеялся.

Пользователи соцсети активно комментируют видео. Большинство людей возмутило такое поведение подростка:

"Когда будет видео с извинениями, позовете меня";

"Надеюсь этот парень когда-нибудь попадет ко мне во взвод";

"Да что же это за дети теперь растут?";

"Пусть выйдет на центральную площадь города и посмотрит в глаза тем, кто погиб за Украину".

Обратите внимание! В августе парень из Мариуполя выложил в соцсети фото с горящим флагом Украины. Впоследствии он записал видео с извинениями.

Школьник в Луцке сорвал флаг: смотрите видео

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