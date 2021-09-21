Школьник из Мелитополя растоптал учебник по украинскому языку под одобрение друзей: видео
Источник:телеграм-канал "Вартові Еспресо"
Школьник из Мелитополя Запорожской области показательно растоптал школьный учебник по украинскому языку для 11 класса. Сделал он это во время видеоконференции со своими товарищами.
Инцидент произошел во время видеоразговора в соцсети инстаграм. На видео заметно школьника, который бросил на пол учебник и прыгает на нем.
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В то же время двое друзей парня одобрительно реагируют на его действия. При этом молодые люди активно использовали нецензурную лексику.
Смотрите видео, как ученик растоптал учебник по украинскому языку:
Впоследствии на странице школьника появились извинения за свой поступок. "Прошу прощения у украинцев, которых обидел, не знаю, что на меня нашло, просто не подумал", – написал он.
А в соцсеть тикток он выложил более показательное видео, на котором плачущий удав. На видео он даже перекрестился.
Смотрите видео, как парень извиняется за свой поступок:
К слову, недавно несколько девушек опубликовали на своих страницах в инстаграме видео с празднования дня рождения. Праздник они устроили прямо на Мемориале Героям Небесной Сотни во Львове. Все действо сопровождалось русской музыкой, танцами и фейерверками. Детали и видео – смотрите в статье.