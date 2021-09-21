Инцидент произошел во время видеоразговора в соцсети инстаграм. На видео заметно школьника, который бросил на пол учебник и прыгает на нем.

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В то же время двое друзей парня одобрительно реагируют на его действия. При этом молодые люди активно использовали нецензурную лексику.

Смотрите видео, как ученик растоптал учебник по украинскому языку:

Впоследствии на странице школьника появились извинения за свой поступок. "Прошу прощения у украинцев, которых обидел, не знаю, что на меня нашло, просто не подумал", – написал он.

А в соцсеть тикток он выложил более показательное видео, на котором плачущий удав. На видео он даже перекрестился.

Смотрите видео, как парень извиняется за свой поступок:

К слову, недавно несколько девушек опубликовали на своих страницах в инстаграме видео с празднования дня рождения. Праздник они устроили прямо на Мемориале Героям Небесной Сотни во Львове. Все действо сопровождалось русской музыкой, танцами и фейерверками. Детали и видео – смотрите в статье.