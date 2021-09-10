Школьник в Белой Церкви случайно порезал запястье канцелярским ножом
Источник:полиция Киевщины
Во время урока 12-летний школьник случайно порезал себе запястье канцелярским ножом. Ему сразу оказали первую помощь и госпитализировали в больницу.
Во время урока 12-летний школьник случайно порезал себе запястье канцелярским ножом. Ему сразу оказали первую помощь и госпитализировали в больницу.
Что произошло в школе
10 сентября в полицию поступило сообщение о ножевом ранении ученика одной из школ Белой Церкви. Секретарша учебного заведения рассказала, что во время урока произошел неприятный инцидент.
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12-летний парень пытался достать резинку из-под пластиковой емкости с помощью канцелярского ножа. Но из-за собственной неосторожности ученик ранил себе запястье руки.
Ученик пытался канцелярским ножом разрезать пластик
В дальнейшем ребенка госпитализировали в детскую больницу. Мальчика сразу доставили в кабинет медсестры и оказали первую необходимую помощь. Работники школы сообщили об инциденте родителям ученика.
Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.
В полиции попросили родителей проводить со своими детьми разъяснительные беседы по безопасности в школе. Систематически напоминать правила поведения и не допускать пользование опасными предметами.
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