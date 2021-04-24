Интересно, что экзаменаторы очень удивились, увидев его на экзамене. Лев рассказал, что экзаменаторы сначала подумали, что парень не туда пришел.

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Сейчас парень учится в 7 классе.

Изучению английского я уделяю много времени, потому что провожу все это время общаясь с иностранцами, смотрю видео на английском, играю в игры на английском,

– рассказал парень.

Лев с детства имел склонность к языкам. А его мама работает учительницей английского.По ее словами, Лев еще в очень юном возрасте установил три национальных рекорда – он начал читать в 2,5 года.



Лев Бондаренко из Харькова / Фото "Суспільне"

Кроме того, ученик уже зарабатывает карманные средства за преподавание, но мечтает о другой профессии. Сейчас Лев учит японский язык.

"Я пытаюсь учить еще и другие языки. Если я их изучу – я смогу работать в ООН, летать в другие страны на работу. Я бы хотел быть морским биологом, плавать на каких-то исследовательских судах", – говорит Лев.

К слову, в Нигерии женщина смогла впервые сесть за школьную парту в возрасте 50 лет. А все потому, что с детства Шаде Аджаи помогала тете в магазине и ни разу не была в школе. Историю – читайте по этой ссылке.