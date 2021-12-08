Школьницам, устроившим жестокую драку в Запорожье, сообщили о подозрении

Трем из четырех школьниц, устроившим драку на территории школы в Запорожье, сообщили о подозрении по статье о хулиганстве. Также двум девушкам сообщили о подозрении по статье о вымогательстве.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения школьницам.

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Также в полиции открыли еще одно уголовное дело за распространение видео, на котором зафиксировано, как подростки избивают девушек. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Школьницы жестоко избили младших девочек

22 ноября четыре школьницы от 15 до 16 лет начали конфликт с девочками 14, 13 и 16 лет. А все из-за личного – якобы парень одной из них целовался со всеми тремя пострадавшими.

При этом буллерки требовали деньги. Посягательство на чужого парня оценили от двух тысяч гривен. Пострадавшим угрожали, что долг будет расти, если не перечислят деньги в назначенный срок.

Инцидент начался с угроз и нецензурной лексики, а затем девочек жестоко избили.

Школьниц избили другие девушки / видео с телеграмму "Это Запорожье"

К слову, буллинг среди украинских школьников встречается довольно часто. Так, на прошлой неделе в школе на Киевщине старшеклассник раздел ученика 7 класса на глазах у других детей. Он удерживал мальчика силой и не позволял одеться. В школе говорят, что это была шутка. Детали – читайте здесь.