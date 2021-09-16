Упала в обморок на уроке физкультуры: школьница скоропостижно умерла в Полтаве

16 сентября 2021 , 12:20
Читати новину українською

Источник:

Нацполиция

В Полтаве умерла 10-летняя школьница, которой стало плохо во время урока физкультуры. Медики боролись за жизнь ребенка в реанимации.

Правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

Заметьте Умер двукратный олимпийский чемпион Юрий Седых – его мировой рекорд держится 35 лет

Детали трагедии

Ребенок упал в обморок во время урока физкультуры в лицее №33 Полтавского городского совета.

Медработник и учитель физкультуры пытались спасти школьницу. Они начали реанимационные мероприятия и вызвали скорую.

Девушку госпитализировали. Однако действия медиков не помогли.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным девочки.

Смерть школьника в Запорожской области

  • В августе 2021 года украинцев поразила смерть 12-летнего Тимофея. Ему стало плохо во время отдыха в лагере в Херсонской области.
  • Директор учреждения рассказал, что вожатая отвела Тимофея в медпункт. Там у мальчика начались проблемы с памятью, он потерял сознание.
  • Мальчика госпитализировали. Несколько дней Тимофей провел под аппаратом ИВЛ.
  • У ребенка останавливалось сердце. Однако тогда медики смогли вернуть мальчика к жизни.
  • За историей Тимофея следили тысячи украинцев.
  • К сожалению, чуда не произошло. Мальчик умер 26 августа в больнице в Запорожье.
Автор: Мар'яна Бекало